scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तंग गलियां, लटके हुए बिजली के तार और जर्जर इमारतें... बिल्डिंग हादसे के बाद खुली सत्य निकेतन की पोल

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत हादसे के बाद इस इलाके की असल हकीकत से पर्दा उठ रहा है. हादसे के बाद इलाके के दूसरे हॉस्टलों और पीजी में भी बद्तर व्यवस्था के सबूत देखने को मिल रहे हैं. यहां सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी सामने आई है. संकरी गलियां, तंग दरवाजे और लटकते बिजली के तार, इस बात का सबूत दे रहे हैं कि ये इलाका खतरे से खाली नहीं है.

Advertisement
X
सत्य निकेतन इलाके में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं. (Photo- ITGD)
सत्य निकेतन इलाके में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं. (Photo- ITGD)

दक्षिण दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका इमारत ढहने के बाद से चर्चा में बना हुआ है. इमारत हादसे के बाद यहां के हॉस्टलों और पीजी की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं. यहां मौजूद दूसरे पीजी और हॉस्टलों का हाल भी उस जर्जर इमारत से कम  नहीं है, जिसके भरभराकर गिरने से कई छात्रों की मौत हो गई.

इलाके में 'Hostel Daze' नाम की कंपनी कई हॉस्टलों और इमारतों का संचालन कर रही है. जो इमारत ढही वो भी इसी कंपनी की थी. वहीं दुर्घटनास्थल से महज 70-80 मीटर की दूरी पर स्थित इसी कंपनी का एक और हॉस्टल है जहां सुरक्षा मानकों और निर्माण नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं.

सत्य निकेतन इलाके में स्थित इस दूसरे हॉस्टल में भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. इमारत में आने-जाने के लिए सिर्फ 2 फीट चौड़ा बेहद तंग रास्ता है. इमरजेंसी एक्जिट को लोहे के बड़े गेट से पूरी तरह बंद किया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

satya niketan building collapse cctv footage delhi
दिल्ली बिल्डिंग हादसे का CCTV वीडियो आया सामने, अबतक 6 की मौत
Delhi Satya Niketan building collapsed
दिल्ली में 'मौत की इमारत' का मालिक फरार, कई जगहों पर पुलिस की रेड
rape with minor girl in sleeper bus coming from noida to kashmere gate
दिल्ली में फिर 14 साल बाद निर्भया जैसा कांड, देखें क्राइम कहानियां
साक्ष्यों के आधार पर घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational )
फैक्ट्री में 20 साल की महिला से रेप, 66 वर्षीय लेबर कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार
Clash between abvp and delhi police over protest outside MCD office
सत्य निकेतन हादसे पर MCD ऑफिस के बाहर ABVP और पुलिस के बीच झड़प

नीचे लटक रहे बिजली के तार

हॉस्टल के बाहर बिजली के तारों का जाल दिखता है. ये तार बिना किसी इंतजाम के खतरनाक ढंग से नीचे तक लटक रहे हैं. इमारत के बाहर ही बिजली के मीटर बेढंगे तरीके से टांगे गए हैं. इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक इस इलाके में सिर्फ 3 मंजिल तक की इमारतों की अनुमति है. इसके बावजूद यहां 4 से 5 मंजिला अवैध इमारतें बनाकर छात्रों से भारी-भरकम किराया वसूला जा रहा है.

Advertisement

हादसे पर मुख्यमंत्री का एक्शन, बुलडोजर चलाने के निर्देश

सत्य निकेतन हादसे के बाद इलाके में जो कुव्यवस्था देखने को मिली, इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने बताया कि जो इमारत ढही, एक तो वो बहुत पुरानी थी, इसके अलावा उसे बेसमेंट में पानी भर गया था और इसकी वजह से भी इमारत गिर गई.

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आसपास की जो भी जर्जर और असुरक्षित बिल्डिंगें हैं, उन्हें डिमोलिश किया जाएगा. खास तौर पर हादसे वाली जगह से सटी बगल की इमारत को तुरंत से गिराने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: LIVE: गेट के पास बैठा था शख्स, तभी गिरी बिल्डिंग... दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत हादसे का 20 सेकंड का CCTV फुटेज आया सामने

रेखा गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा, 'जो भी अधिकारी इस पूरे मामले या अवैध निर्माण में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वैभव सूर्यवंशी ने जीता दिल... खेल खत्म होते ही फैन्स के बीच पहुंचे, चेपॉक में गूंजता रहा नाम |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Quote of the Day: सफल होना है तो छोड़ दें 5 आदतें, चाणक्य ने बताया है सफलता का राज |
    तंग गलियां, लटके हुए बिजली के तार और जर्जर इमारतें... बिल्डिंग हादसे के बाद खुली सत्य निकेतन की पोल |
    सीएम योगी बोले-शिक्षा में ज्ञान के साथ संस्कार और अनुशासन जरूरी |
    7 लाख छात्रों के लिए केवल 7 हजार हॉस्टल सीटें... DU के छात्रों का सहारा बन रहा पीजी |
    बाराबंकी: शादी के 10 दिन बाद ही प्रेग्ननेंट हो गई पत्नी! थाने पर हुई डिलीवरी, पति ने लगाया ये आरोप |
    UP में जीत के लिए बिहार जैसी बिसात बिछा रहे तावड़े, बीजेपी ने तैयार किया 2027 का ब्लूप्रिंट |
    दिल्ली में BRICS समिट का आयोजन 12 सितंबर से, भारत मंडपम में जुटेंगे दिग्गज |
    Stock Market Fall Reason: ये चार कारण... जिनसे खुलते ही फिसला शेयर बाजार, IT स्टॉक धड़ाम
    Advertisement