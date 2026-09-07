Chukandar Roti Recipe: नाश्ते में ट्राई करें चुकंदर की रोटी, सेहत रहेगी बेहतर और खाने में है लाजवाब

Chukandar Roti Recipe: रोटी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है और लगभग हर घर में रोज बनाई जाती है. ज्यादातर लोग गेहूं की रोटी खाते हैं लेकिन आप रोज के रोटी को थोड़ा ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो चुकंदर की रोटी ट्राई कर सकते हैं. चुकंदर में आयरन, फाइबर, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं . आज हम आपको चुकंदर की स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बनाकर अपने खाने का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं.
2 कप गेहूं का आटा
1 मीडियम साइज चुकंदर (उबला हुआ या कद्दूकस किया हुआ)
½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
¼ छोटा चम्मच अजवाइन
1 छोटा चम्मच तेल या घी
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
चुकंदर की रोटी खाने के फायदे
चुकंदर की रोटी स्वाद के साथ-साथ पोषण भी देती है. इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, जबकि फाइबर पाचन को बेहतर रखने में सहायक होता है. चुकंदर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं.