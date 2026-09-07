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Chukandar Roti Recipe: नाश्ते में ट्राई करें चुकंदर की रोटी, सेहत रहेगी बेहतर और खाने में है लाजवाब

Chukandar Roti Recipe: चुकंदर सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसे आप कई तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं. आज हम आपको चुकंदर की रोटी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे जो खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है.

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न्यूट्रिशन से भरपूर चुकंदर की रोटी (Photo-ITG)
न्यूट्रिशन से भरपूर चुकंदर की रोटी (Photo-ITG)

Chukandar Roti Recipe: रोटी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है और लगभग हर घर में रोज बनाई जाती है. ज्यादातर लोग गेहूं की रोटी खाते हैं लेकिन आप रोज के रोटी को थोड़ा ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो चुकंदर की रोटी ट्राई कर सकते हैं. चुकंदर में आयरन, फाइबर, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं . आज हम आपको चुकंदर की स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बनाकर अपने खाने का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं.

चुकंदर की रोटी बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

2 कप गेहूं का आटा
1 मीडियम साइज चुकंदर (उबला हुआ या कद्दूकस किया हुआ)
½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
¼ छोटा चम्मच अजवाइन
1 छोटा चम्मच तेल या घी
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी

चुकंदर की रोटी बनाएं कैसे?

  1. चुकंदर की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छील लें. इसके बाद इसे कद्दूकस कर लें या उबालकर मिक्सर में पीस लें.
  2. अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें नमक, जीरा पाउडर, अजवाइन और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर मिला लें. इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ या पिसा हुआ चुकंदर डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें.
  3. अब जरूरत के अनुसार पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे पर थोड़ा सा तेल या घी लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख दें.
  4. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर सामान्य रोटी की तरह बेल लें. गरम तवे पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें. चाहें तो ऊपर से थोड़ा घी लगाकर भी परोस सकते हैं.
  5. गरमा-गरम चुकंदर की रोटी को दही, अचार, रायता या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ खाया जा सकता है.

चुकंदर की रोटी खाने के फायदे
चुकंदर की रोटी स्वाद के साथ-साथ पोषण भी देती है. इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, जबकि फाइबर पाचन को बेहतर रखने में सहायक होता है. चुकंदर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं. 

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