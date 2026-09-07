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'बस के नीचे आ जाती', NEET प्रोटेस्ट से मिला स्टारडम, पर BB में हुईं बेइज्जत-मिली 'बद्दुआ', तमाशा देखते रहे सलमान खान

NEET प्रोटेस्ट से वायरल हुईं रिया अहीर बिग बॉस में रिजेक्ट हो गईं. जनता की आवाज बनने वाली रिया को जनता से वोट ही नहीं मिले, जिस वजह से उन्हें बिग बॉस के स्टेज से ही वापस घर लौटना पड़ा.

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सलमान के शो में रिजेक्ट हुईं रिया अहीर (Photo: Instagram @indrajoshi/@rhiyaahir)
सलमान के शो में रिजेक्ट हुईं रिया अहीर (Photo: Instagram @indrajoshi/@rhiyaahir)

NEET प्रोटेस्ट ने कई इंफ्लुएंसर्स को रातोरात स्टार बनाया. इन्हीं में से एक इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस रिया अहीर भी हैं. मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान रिया पुलिस वैन को रोकने के लिए अकेले ही वैन के सामने आकर खड़ी हो गई थीं. छात्रों से भरी पुलिस वैन रोकते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तूफानी रफ्तार से वायरल हुईं तो लोग उनकी बहादुरी को सलाम करने लगे. लेकिन बिग बॉस में रिया अहीर को बेइज्जती का सामना करना पड़ा. 

बिग बॉस में रिजेक्ट हुईं रिया

दरअसल, नीट प्रोटेस्ट से वायरल हुईं रिया अहीर को बिग बॉस 20 में जाने का मौका मिला. लेकिन मेकर्स ने शो में उनकी एंट्री का फैसला जनता पर छोड़ दिया था. रिया अहीर के सामने पंजाबी हसीना लव गिल थीं. जनता को अपनी फेवरेट रिया और लव गिल में से किसी एक को शो में भेजने के लिए वोट करने थे. 

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पब्लिक वोटिंग में लव गिल जीत गईं और ज्यादा वोट्स मिलने की वजह से उन्हें सलमान खान के शो में शामिल होने का मौका मिला, जबकि रिया को मायूसी के साथ स्टेज से ही वापस घर लौटना पड़ा. 

लेकिन पब्लिक का फैसला सुनने से पहले ही रिया अहीर और लव गिल के बीच स्टेज पर सलमान खान के सामने ही कैटफाइट देखने को मिली. रिया और लव गिल ने एक दूसरे को ललकारने और बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 

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रिया-लव के बीच छिड़ी जंग

रिया ने लव से कहा- आपने एक चीज बोली थी कि अगर बस रोकने का इतना दम रखती हो तो... मैं बता दूं कि वो बस नहीं.. वैन थी. लव ने पलटकर जवाब दिया- अगर वो ड्राइवर ना रोकते तो शायद ये आज यहां (जिंदा) नहीं होती. 

रिया ने आगे जवाब दिया- मेरी लाइफ का पर्पस वहीं फुलफिल हो जाता. लेकिन लव ने ताना मारते हुए रिया से कहा- मुझे लगता है फिर आपका काम बाहर ही है, यहां पर सारे अपने हक के लिए खुद लड़ सकते हैं. 

लड़ाई देखते रहे सलमान खान

रिया अहीर और लव गिल के बीच स्टेज पर ही जबरदस्त कैटफाइट देखने को मिली. लेकिन सलमान खान खामोशी से दोनों को लड़ते हुए देखते रहे. सलमान ने दोनों में से किसी एक को भी उनकी लड़ाई में सपोर्ट नहीं किया. वो न्यूट्रल बनकर तमाशा देखते रहे. अंत में जनता की आवाज बनने वाली रिया को जनता से सपोर्ट ही नहीं मिला और 2 मिनट के अंदर ही वो शो से बाहर हो गईं. 

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