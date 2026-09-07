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रनवे से फिसला... गाड़ियों से टकराया, अमेजन कार्गो प्लेन क्रैश का खौफनाक VIDEO

मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेजन का प्राइम एयर विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर साइड में खड़ी गाड़ियों से टकराया और उसमें आग लग गई. हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, 3 गंभीर घायल हैं, उड़ानें घंटों प्रभावित रहीं और अब एफएए व एनटीएसबी जांच में जुटे हैं.

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कार्गो प्लेन में लैंडिंग के बाद आग लग गई. (Photo- Screengrab)
कार्गो प्लेन में लैंडिंग के बाद आग लग गई. (Photo- Screengrab)

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेजन के कार्गो विमान के साथ बड़ा हादसा हुआ है. लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से आगे निकल गया और किनारे खड़ी गाड़ियों से जा टकराया. टक्कर के बाद विमान में भीषण आग लग गई. हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं. इनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है.

हादसा स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे हुआ. विमान सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से मियामी पहुंच रहा था. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नीले और सफेद रंग का बोइंग 767 रनवे से बाहर जाता और पास की सड़क पर खड़े वाहनों से टकराता दिखाई दे रहा है. इसके बाद विमान से घना धुआं उठता नजर आया और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

यह भी पढ़ें: US: ऐमेजॉन का कार्गो प्लेन मियामी एयरपोर्ट पर क्रैश, 5 लोगों की मौत... 250 उड़ानों पर असर

गाड़ियों में फंसे लोगों को निकाला गया

मियामी-डेड काउंटी के फायर चीफ रे जदल्लाह ने बताया कि विमान ने कुछ वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें कुछ लोग फंस गए थे. राहत और बचाव दल को एक व्यक्ति को वाहन के नीचे से भी निकालना पड़ा.

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हादसे के बाद विमान के पायलट और को-पायलट भी कॉकपिट में फंस गए थे. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं या नहीं. यह भी साफ नहीं हुआ है कि मृतकों में सभी वाहन में सवार लोग थे या नहीं.

60 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे

हादसे के बाद मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुईं. एयरपोर्ट ने सभी रनवे और टैक्सीवे बंद कर दिए और यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करने को कहा. रे जदल्लाह के मुताबिक, करीब 60 दमकल वाहन और लगभग 200 फायर रेस्क्यूकर्मी मौके पर पहुंचे. टीमों ने तलाशी, बचाव और आग बुझाने का काम शुरू किया.

यह भी पढ़ें: ग्रीस में एयर शो में करतब दिखाते समय क्रैश हुआ F-4 फाइटर जेट, 2 पायलटों की मौत

हादसे की जांच फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएए और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी करेगा. एनटीएसबी ने बताया कि उसने जांच के लिए अपनी टीम भेज दी है.

अमेजन ने क्या कहा?

अमेजन ने बयान जारी कर कहा कि विमान लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक घटना का शिकार हुआ. कंपनी ने फिलहाल किसी की मौत या घायल होने की जानकारी नहीं दी है और कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर घटना की जानकारी जुटा रही है. पिछले साल भी एक यूपीएस विमान हादसे में 3 पायलट और जमीन पर मौजूद 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 23 लोग घायल हुए थे.

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