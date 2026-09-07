'हनुमान अंश' बनाने में 21 साल की प्रोड्यूसर ने दांव पर लगाई सालों की जमापूंजी, विदेशियों ने कराया था शर्मिंदा!

कहते हैं न, अगर इरादा पक्का हो तो उम्र मायने नहीं रखती. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है 21 साल की अनूप्रिया नागर ने. फिल्ममेकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन दिल में एक कहानी थी और उसे लोगों तक पहुंचाने का जुनून. इसी जुनून में अनूप्रिया ने अपनी तीन साल की पार्ट-टाइम नौकरी से कमाई और बचाई हुई पूरी रकम अपनी पहली फिल्म ‘हनुमान अंश’ में लगा दी.

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अनूप्रिया ने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है. पढ़ाई के बाद उन्हें ज्यूरिक में नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उनका मन कुछ और करने का था. आखिरकार 2025 में वह भारत लौट आईं और फिर ‘हनुमान अंश’ से बतौर को-प्रोड्यूसर जुड़ गईं.

‘उम्र तो बस एक नंबर है...’

हिंदुस्तान टाइम्स के बातचीत में अपने इस फैसले को लेकर अनूप्रिया कहती हैं कि उनके लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बनी. उनका पूरा फोकस बस इतना था कि नीम करौली बाबा यानी महाराज जी की कहानियों को आज की युवा पीढ़ी, खासकर Gen Z तक पहुंचाया जाए.

अनूप्रिया के मुताबिक, उन्हें खुद महाराज जी के बारे में एक विदेशी व्यक्ति के जरिए पता चला था. यही बात उन्हें अंदर तक चुभी. उनका कहना है कि भारत की युवा होने के नाते उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्हें अपने ही देश की इतनी बड़ी आध्यात्मिक शख्सियत के बारे में उनकी अपनी कहानी से नहीं, बल्कि एक विदेशी के जरिए जानकारी मिली.

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यही सोच ‘हनुमान अंश’ बनाने की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनी.

अब आएगा ‘हनुमान अंश’ का सीक्वल!

फिल्म के आखिर में मेकर्स ने सीक्वल का हिंट भी दे दिया है. अब अनूप्रिया ने साफ कर दिया है कि फिल्म का दूसरा पार्ट जरूर आएगा. उन्होंने कहा कि वे अपने दर्शकों को निराश नहीं करेंगे. अनूप्रिया के मुताबिक, महाराज जी ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इतना कुछ दिया है कि अब उनके पास सीक्वल बनाने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है.

2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म

दिलचस्प बात ये है कि अनूप्रिया अपनी अगली फिल्म में भी पहले पार्ट की सादगी बरकरार रखना चाहती हैं. उन्होंने बताया कि ‘हनुमान अंश’ को करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनाने की योजना थी. उनका मानना है कि अगर यही फिल्म 10 करोड़ रुपये में बनाई जाती, तो शायद इसका अंदाज बिल्कुल अलग होता. कम बजट की वजह से फिल्म में जो रॉनेस और सादगी आई, अनूप्रिया उसे खोना नहीं चाहतीं.

यानी साफ है कि ‘हनुमान अंश’ का अगला पार्ट बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी सादगी और कच्चापन पहले जैसा ही रखने की कोशिश होगी.

हनुमान अंश रिलीज के 28 दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. फिल्म के आंकड़े देखें तो ये 100 करोड़ के क्लब में शामिल होती दिख रही है. फिल्म 90 करोड़ कमा चुकी है, पॉपुलैरिटी बताती है कि फिल्म सोमवार खत्म होते-होते 100 करोड़ कमा लेगी.

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