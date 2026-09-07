scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब उत्तराखंड में फ्री में होगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आज CM धामी करेंगे युवा भविष्य निर्माण योजना की शुरुआत 

उत्तराखंड के युवाओं के लिए आज से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवा भविष्य निर्माण योजना की शुरुआत करेंगे. इसके तहत युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी.

Advertisement
X
युवाओं को धामी सरकार का गिफ्ट. (File Photo-PTI)
युवाओं को धामी सरकार का गिफ्ट. (File Photo-PTI)

युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और इसकी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा शेयर की है. दरअसल, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अब उन्हें अच्छी राहत मिलने वाली है. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का शुभारंभ करेंगे जिसके तहत राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. 

आर्थिक कारणों से हैं परेशान 

बता दें कि सरकार का फोकस ऐसे छात्रों पर हैं, जिन्हें आर्थिक कारणों या उन्हें अपने इलाके में बेहतर कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है और इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इन  छात्रों को घर बैठे ही विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और तैयारी के जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है. 

दिल्ली या देहरादून आना होता था 

दरअसल, इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा उन छात्रों को मिलेगा जो उत्तराखंड के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं. हालांकि, पहले बेहतर कोचिंग और आगे की पढ़ाई के लिए युवाओं को देहरादून, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था. अब जब उन्हें ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी तो  वह घर बैठे अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रख सकते हैं. 

Advertisement

इन परीक्षाओं का नाम शामिल 

इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं, रक्षा सेवा परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं. साथ ही सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्रबंधन अभिरुचि परीक्षा, अभियांत्रिकी में स्नातक अभिरुचि परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा समेत कई नाम शामिल है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हर सेकेंड जिंदगी पर भारी था... सत्य निकेतन हादसे के 4 वीडियो में देखिए भयावहता |
    Chukandar Roti Recipe: नाश्ते में ट्राई करें चुकंदर की रोटी, सेहत रहेगी बेहतर और खाने में है लाजवाब |
    वाराणसी: बहुचर्चित श्रेया हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा |
    रनवे से फिसला... गाड़ियों से टकराया, अमेजन कार्गो प्लेन क्रैश का खौफनाक VIDEO |
    कार्यकर्ता से बने सिर्फ समर्थक, आकाश आनंद ने बदला 'X' बायो... क्या BSP से फिर होगी विदाई? |
    'बस के नीचे आ जाती', NEET प्रोटेस्ट से मिला स्टारडम, पर BB में हुईं बेइज्जत-मिली 'बद्दुआ', तमाशा देखते रहे सलमान खान |
    वैभव सूर्यवंशी ने जीता दिल... खेल खत्म होते ही फैन्स के बीच पहुंचे, चेपॉक में गूंजता रहा नाम |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Quote of the Day: सफल होना है तो छोड़ दें 5 आदतें, चाणक्य ने बताया है सफलता का राज |
    तंग गलियां, लटके हुए बिजली के तार और जर्जर इमारतें... बिल्डिंग हादसे के बाद खुली सत्य निकेतन की पोल
    Advertisement