सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री लेते ही गेमिंग स्टार तन्मय सिंह उर्फ स्काउट (Scout OP) सुर्खियों में छा गए हैं. इंस्टाग्राम पर 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले स्काउट की पॉपुलैरिटी तो जबरदस्त है ही, लेकिन अब उनके आलीशान सपनों के घर की भी खूब चर्चा हो रही है.

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स्काउट के सपनों का घर

दरअसल, स्काउट का एक पुराना यूट्यूब वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने अपने परिवार के लिए बनवाए गए शानदार घर की झलक दिखाई थी. घर में प्राइवेट लिफ्ट से लेकर अलग गेमिंग फ्लोर तक, हर कोना लग्जरी और मॉडर्न डिजाइन का शानदार नमूना है.

घर में कदम रखते ही सबसे पहले भव्य एंट्रेंस और पार्किंग एरिया नजर आता है, जहां स्काउट की पीली मस्टैंग खड़ी रहती है. मेन डोर सिक्योरिटी पासकोड से खुलता है और अंदर सफेद मार्बल वाला खूबसूरत हॉल दिखाई देता है. यहां एक ऐसा दरवाजा भी है, जो वॉशरूम में जाता है। स्काउट इसे मजाक में ‘खुफिया वॉशरूम’ कहते हैं.

घर का डाइनिंग एरिया ओपन-प्लान डिजाइन में तैयार किया गया है, जो सीधे किचन और लिविंग स्पेस से जुड़ता है. सफेद मार्बल की लंबी डाइनिंग टेबल, ग्रे वेलवेट कुर्सियां, चमकदार ग्रे कैबिनेट्स और खूबसूरत क्रिस्टल लाइटिंग इस जगह को रॉयल लुक देती हैं. ग्राउंड फ्लोर पर दो बेडरूम भी हैं, जिनमें मास्टर बेडरूम का न्यूट्रल कलर थीम और आलीशान इंटीरियर खास आकर्षण है.

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दूसरी मंजिल पर दो गेस्ट रूम बनाए गए हैं. इनमें से एक के बाथरूम में बड़ा-सा सनकन जैकूजी है, जिसके आसपास लकड़ी की खूबसूरत फिनिशिंग की गई है. इसी फ्लोर पर एक शानदार वॉक-इन क्लोजेट और ड्रेसिंग रूम भी है. कांच की बड़ी-बड़ी अलमारियां, एलईडी लाइटिंग और बीच में रखा गुलाबी-बेज रंग का सोफा इस जगह को किसी लग्जरी होटल के सुइट जैसा एहसास देता है.

स्काउट के घर का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसका अलग गेमिंग और एंटरटेनमेंट फ्लोर है. यहां आरामदायक एल-शेप सोफा, स्टाइलिश मीडिया वॉल और शानदार डेकोर के साथ एक बड़ा लाउंज बनाया गया है. इसके अलावा होम थिएटर में बड़ी प्रोजेक्शन स्क्रीन, मस्टर्ड रंग की लेदर सीटें और बार काउंटर भी है. दोस्तों के साथ मूवी नाइट और मस्ती के लिए पूरा इंतजाम है.

गेमिंग के दीवाने स्काउट ने अपने घर में एक खास स्टूडियो भी बनवाया है. इसकी दीवारों पर डार्क फिनिश और सफेद एलईडी लाइट्स इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं. अंदर अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर्स, RGB लाइटिंग वाला गेमिंग पीसी, प्रोफेशनल माइक और शूटिंग के लिए सॉफ्टबॉक्स लाइट्स मौजूद हैं. एनीमे फिगरिन्स इस हाईटेक सेटअप में स्काउट की पर्सनल पसंद का तड़का लगाते हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, “अपने परिवार के लिए यह सपनों का घर बनाया है.”

घर की खूबसूरती में लाइटिंग का भी बड़ा हाथ है. क्यूरियोसिटी शॉप की को-फाउंडर दिव्या गोयल के मुताबिक, सही लाइटिंग किसी भी जगह का पूरा लुक और माहौल बदल सकती है. उन्होंने बताया कि सिर्फ एक छत वाली लाइट पर निर्भर रहने के बजाय एम्बिएंट, टास्क और एक्सेंट लाइटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे घर खूबसूरत दिखने के साथ-साथ ज्यादा आरामदायक और इस्तेमाल के लिहाज से बेहतर भी बनता है.

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