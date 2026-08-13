दिल्ली: बवाना में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में दो बच्चों की डूबने से मौत, DDA पर आरोप

बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां बारिश के बाद पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और परिवार में गहरा दुख है.

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मृतक बच्चों के परिजनों ने डीडीए पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि अगर गड्ढा खोदा गया था, तो उसे समय पर बंद किया जाना चाहिए था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए गए हैं.

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बारिश के बाद गड्ढे में भरा था पानी

जानकारी के मुताबिक, बवाना के जी ब्लॉक में डीडीए ने फ्लैट का निर्माण किया है. इसी दौरान कई जगह गड्ढे खोदे गए थे. आरोप है कि गड्ढे खोदने के बाद उन्हें समय से वापस नहीं भरा गया. बुधवार को हुई बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर गया. गुरुवार सुबह दो बच्चे खेलने के लिए वहां गए. उसी पानी में डूब गए. दोनों बच्चों की उम्र 9 से 10 वर्ष बताई गई है.

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लोगों ने बाहर निकाला, अस्पताल में मृत घोषित किया

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों ने किसी तरह दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद परिवार के लोग और स्थानीय लोग लगातार इसे डीडीए की लापरवाही बता रहे हैं.

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फिलहाल पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. बवाना में हुआ यह हादसा बारिश के बाद खुले और अधूरे छोड़े गए गड्ढों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि परिवार का सीधा आरोप है कि समय पर गड्ढा भरा गया होता तो दो बच्चों की जान नहीं जाती.

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