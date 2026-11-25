चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने संविधान दिवस से पहले न्यायपालिका को बदलते समय की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल अपराध और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने विवादों का स्वरूप बदल दिया है. ऐसे में न्यायपालिका को आत्ममंथन करना होगा और नए सवालों के हल खोजने होंगे.

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बुधवार को DD News को दिए इंटरव्यू में CJI सूर्यकांत ने साफ किया कि आत्ममंथन की बात का मतलब न्यायपालिका के पुराने योगदान पर सवाल उठाना नहीं है. उन्होंने कहा कि समय के साथ अदालतों की जिम्मेदारियां भी बदली हैं. आज लोगों के अधिकारों से जुड़ी अपेक्षाएं भी पहले से अलग हैं.

उन्होंने कहा कि 30-40 साल पहले लोग जिन अधिकारों की बात करते थे, आज उनकी मांग और जरूरतें बदल गई हैं. अपराधों का तरीका भी बदल रहा है. इसलिए अदालतों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा.

डिजिटल अरेस्ट को बताया 'डिजिटल डकैती'

CJI सूर्यकांत ने कहा कि आज AI और तकनीक के कारण दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ गई है. अब भौगोलिक सीमाओं का असर भी कम हो गया है. इससे नए तरह के विवाद सामने आ रहे हैं.

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डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने इन्हें 'डिजिटल डकैती' बताया. इन मामलों में ठग पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं. CJI ने कहा कि न्यायपालिका को ऐसे अपराधों को समझना होगा और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए तरीके खोजने होंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि न्याय सिर्फ समय पर मिलना ही काफी नहीं है. आम लोगों के लिए न्याय पाना सस्ता भी होना चाहिए. कानूनी लड़ाई का खर्च इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आम आदमी अदालत तक पहुंच ही न सके.

CJI सूर्यकांत ने संविधान को 'जीवंत दस्तावेज' बताया. उन्होंने कहा कि अदालतों को सामाजिक, तकनीकी और वैश्विक बदलावों को ध्यान में रखकर संविधान की व्याख्या करनी चाहिए. जो प्रावधान 40 साल पहले एक तरह से समझा जाता था, आज की परिस्थितियों में उसका दायरा बड़ा हो सकता है.

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि संविधान की व्याख्या उसकी मूल भावना और ढांचे के अंदर ही होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालतों के सामने हर दिन नए सवाल आते हैं, लेकिन उनका हल संविधान की भाषा और उसके दायरे में ही तलाशना होगा.

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इस दौरान उन्होंने केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले का भी जिक्र किया. CJI ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती. कानून का राज, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका इसी मूल संरचना के अहम हिस्से हैं.

'तीनों पिलर्स को अपनी संवैधानिक सीमा में रहना चाहिए'

CJI सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारियां तय की हैं. विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका यह देखती है कि कानून संविधान के मुताबिक हैं या नहीं.

उन्होंने माना कि अदालतों के कुछ फैसलों को कार्यपालिका के काम में दखल के तौर पर देखा गया है. हालांकि, उनके मुताबिक लोकतंत्र के ये तीनों अंग एक-दूसरे के पूरक हैं. सभी को अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए.

केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर होने वाले विवादों पर भी CJI ने बात की. उन्होंने कहा कि संसद और केंद्र सरकार को राज्यों की शक्तियों और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए. वहीं, राज्य सरकारों को भी संसद के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में सुप्रीम कोर्ट जाने जैसे रास्ते मौजूद हैं. लेकिन जहां तक संभव हो, विवादों को अदालत पहुंचने से पहले बातचीत से सुलझाना चाहिए.

CJI ने GST काउंसिल को सहयोग का उदाहरण बताया. उन्होंने सुझाव दिया कि पानी के बंटवारे और राज्यों की सीमाओं से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए इंटर-स्टेट काउंसिल मददगार हो सकती है. इसके अलावा मध्यस्थता के जरिए भी ऐसे मामलों का हल निकाला जा सकता है.

अपने अधिकारों के साथ दूसरों के हक का भी रखें ध्यान

CJI सूर्यकांत ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें. लेकिन अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि मैं अपने अधिकारों के लिए किसी दूसरे के अधिकार नहीं छीन सकता.

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CJI ने संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये चारों सिद्धांत एक-दूसरे से जुड़े हैं. समानता के बिना स्वतंत्रता और बंधुत्व के बिना न्याय को मजबूत करना मुश्किल है.

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उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में लोकतंत्र को बनाए रखना संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. भाषा, धर्म, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों में अंतर के बावजूद संविधान ने सभी नागरिकों को समान पहचान दी है.

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