IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी को लेकर हलचल तेज हो गई है. दरअसल, फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद रोहित शर्मा की वापसी की चर्चा शुरू हो गई है. पांच बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस ने बुधवार को एक एनिमेटेड तस्वीर पोस्ट की. इसमें एक हाथ मुंबई इंडियंस की कैप पकड़े हुए दिखाई दे रहा है. फ्रेंचाइजी ने इसके साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा. लेकिन फैंस ने इसे रोहित शर्मा की वापसी से जोड़ दिया.

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कुछ फैंस को यह तस्वीर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित के जश्न की याद दिला रही है. दरअसल, तब रोहित ने भारतीय झंडा हाथ में लेकर जश्न मनाया था. वहीं, कुछ लोगों ने इसे 2013 में मुंबई इंडियंस की पहली IPL जीत के बाद रोहित के जश्न से जोड़ा. रोहित ने उस साल पहली बार टीम की कप्तानी संभाली थी.

हार्दिक के जाने के बाद रोहित की वापसी की चर्चा तेज

मुंबई इंडियंस में यह हलचल हार्दिक पंड्या के टीम से बाहर होने के बाद बढ़ी है. हार्दिक अब ट्रेड के जरिए पंजाब किंग्स में चले गए हैं. वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं. हार्दिक के जाने के बाद टीम की कप्तानी का सवाल फिर चर्चा में आ गया है.

https://t.co/XuBsxopPnb — Mumbai Indians (@mipaltan) November 25, 2026

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा दोबारा मुंबई के कप्तान बन सकते हैं. फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट उन्हें फिर से टीम की कमान सौंपने के पक्ष में बताया गया था.

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मालूम हो, रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच IPL खिताब जीते हैं. टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में ट्रॉफी अपने नाम की थी. हालांकि, 2024 सीजन से पहले उनकी जगह हार्दिक पंड्या को कप्तान बना दिया गया था. हार्दिक गुजरात टाइटंस से मुंबई लौटे थे. उनकी कप्तानी में मुंबई पहले सीजन यानी 2024 में नौवें स्थान पर रही थी. वहीं, 2025 में टीम प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन 2020 के बाद से MI खिताब नहीं जीत पाई है.

सूर्यकुमार और तिलक भी थे कप्तानी की रेस में

रोहित के अलावा सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के नाम भी कप्तानी की चर्चा में आए थे. पिछले सीजन में हार्दिक की गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार ने टीम की कप्तानी की थी. इससे उनके अगले कप्तान बनने की संभावना बढ़ी थी.

वहीं, तिलक वर्मा को भविष्य के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा था. उन्हें भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है. लेकिन अब रोहित इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं. उनके पास मुंबई की कप्तानी का लंबा अनुभव है. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने अभी तक उनके नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. सोशल मीडिया पोस्ट को भी कप्तानी की पुष्टि नहीं माना जा सकता.

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फैंस रोहित के दोबारा कप्तान बनने की अटकलें लगा रहे हैं. (Screengrab-X)

ऑक्शन से पहले मुंबई के पास 32.60 करोड़ रुपये का पर्स

IPL 2027 के ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने रोहित, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और रयान रिकेल्टन समेत 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर और अफगानिस्तान के स्पिनर एएम गजनफर टीम से बाहर हुए हैं.

मुंबई के पास ऑक्शन के लिए 32.60 करोड़ रुपये बाकी हैं. IPL 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होना है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुंबई अपनी कप्तानी की जिम्मेदारी किसे सौंपती है. क्या रोहित एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे, इसका जवाब फ्रेंचाइजी के आधिकारिक ऐलान के बाद ही मिलेगा.



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