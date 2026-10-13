एक टिप्पणी, एक पोस्ट और बड़ा विवाद... CJI सूर्यकांत से इस्तीफे की मांग पर छिड़ी बहस

भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद उन संस्थाओं पर टिकी है जो एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर काम करती हैं. इनमें सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका सर्वोपरि मानी जाती है. केरलम की कांग्रेस इकाई का अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से इस्तीफे की मांग करना जाहिर है कि राजनीतिक विवाद का कारण बन गया. इस तरह की मांग न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादाओं पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है.

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दरअसल ये मांग उस समय आई है, जब विपक्षी दल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की योजना बना रहे थे. मुख्य न्यायाधीश ने इन प्रदर्शनों और उनसे जुड़ी पाबंदियों को ‘कानून-व्यवस्था का मुद्दा’ बताते हुए कहा कि यह उनका विषय नहीं है. केरलम इकाई ने इसी टिप्पणी को आधार बनाकर सीजेआई को ‘सूर्यकांत’ कहकर संबोधित किया और लिखा कि अगर कानून-व्यवस्था उनके क्षेत्र में नहीं है, तो वे इस्तीफा दें, उनकी जगह कोई और संभालेगा.

यह घटना अपने आप में कई परतों को उजागर करती है. पहली बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी किसी निर्णय या आदेश का हिस्सा नहीं थी. यह एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं के सवाल पर दिया गया जवाब था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क पर हो रहे प्रदर्शनों का प्रबंधन पुलिस और कार्यपालिका का दायित्व है. सुप्रीम कोर्ट का काम न्यायिक समीक्षा के माध्यम से होता है. जब कोई याचिका दायर की जाती है, तभी न्यायालय मामले की सुनवाई करता है.

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सीजेआई का सुझाव

मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी नेताओं के मुलाकात के अनुरोध को भी इसी आधार पर ठुकरा दिया था कि संबंधित मुद्दे पहले से न्यायालय में लंबित हैं और प्रशासनिक पक्ष पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता. उन्होंने याचिका दायर करने का सुझाव दिया. यह रुख संवैधानिक विभाजन के अनुरूप था. कानून-व्यवस्था का रखरखाव केंद्र और राज्य सरकारों और पुलिस का काम है. न्यायालय से हर सड़क-प्रदर्शन या पुलिस कार्रवाई में सीधे हस्तक्षेप करने की अपेक्षा रखना उचित नहीं.

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दूसरी बात यह है कि इस्तीफे की मांग किसी ठोस संवैधानिक आधार पर नहीं टिकी थी. मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और इसके लिए संसद में महाभियोग जैसा रास्ता अपनाना पड़ता है. सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर ‘इस्तीफा दो’ लिखना न तो कानूनी प्रक्रिया है और न ही न्यायिक जवाबदेही का उचित तरीका. केरलम इकाई का पोस्ट बाद में हटा लिया गया और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से इसे ‘पूरी तरह गलत’ बताया.

पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी का न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, यही कारण है कि वे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे. यह दूरी बनाना आवश्यक था, लेकिन यह भी दर्शाता है कि क्षेत्रीय इकाइयों के उग्र बयान कभी-कभी पार्टी की व्यापक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं. भाजपा और अन्य संगठनों ने इसे न्यायपालिका को डराने की कोशिश बताया और आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा न्यायपालिका पर दबाव डालने के इतिहास का जिक्र किया. दोनों तरफ से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी रहा.

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संस्थागत विश्वसनीयता पर खतरा

इस घटना का व्यापक संदर्भ विपक्ष की उस निराशा में छिपा है जो चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर बनी हुई है. एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आरोप हैं कि लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं. विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानता है और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है. राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, दिल्ली में प्रदर्शन हुए और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर कदम बढ़ाया गया. लेकिन जब न्यायालय ने प्रशासनिक मुलाकात से इनकार कर न्यायिक प्रक्रिया अपनाने को कहा, तो कुछ लोगों ने इसे न्यायपालिका की उदासीनता मान लिया. सच्चाई यह है कि न्यायालय किसी एक पक्ष से निजी मुलाकात करके मामले पर राय नहीं बना सकता, खासकर जब मुद्दा पहले से लंबित हो. ऐसा करना पक्षपात की धारणा पैदा कर सकता है. युवा वकील संघ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जैसे संगठनों ने भी इस्तीफे की मांग की निंदा की है, क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करती है.

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न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है. अगर राजनीतिक दल हर बार जब कोई टिप्पणी उनकी पसंद के अनुकूल न हो, तो मुख्य न्यायाधीश से इस्तीफे की मांग करने लगें, तो संस्थागत विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी. अतीत में भी न्यायाधीशों पर टिप्पणियों को लेकर विवाद हुए हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक हथियार बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. सोशल मीडिया ने इसे और आसान बना दिया है. एक पोस्ट से विवाद खड़ा हो जाता है, भले ही बाद में उसे हटा दिया जाए. इससे न केवल न्यायाधीशों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, बल्कि आम नागरिकों के मन में यह संदेश जाता है कि न्यायपालिका भी राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन सकती है.

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दूसरी ओर, विपक्ष के पास अपनी शिकायतें रखने का पूरा अधिकार है. चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे मुद्दे गंभीर हैं. इन पर बहस होनी चाहिए और न्यायालय को उचित याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए. लेकिन इसका तरीका संस्थाओं का सम्मान करके होना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात न होने पर निराशा व्यक्त करना एक बात है, और उन्हें नाम लेकर इस्तीफा देने को कहना दूसरी बात. पहला वाला लोकतांत्रिक अधिकार है, दूसरा संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन.

बेहद जरूरी है अनुशासन

इस पूरे प्रकरण से कुछ सबक निकलते हैं. राजनीतिक दलों को अपनी इकाइयों पर अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ताकि अनियंत्रित बयानबाजी से संस्थाओं को नुकसान न पहुंचे. न्यायपालिका को अपनी भूमिका स्पष्ट रखते हुए कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों का सम्मान करना जारी रखना चाहिए. और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों और मीडिया को यह समझना चाहिए कि हर असंतोष का समाधान इस्तीफे की मांग नहीं हो सकता. लोकतंत्र में बदलाव याचिकाओं, बहस, चुनावों और संवैधानिक प्रक्रियाओं से आता है, न कि व्यक्तिगत हमलों से.

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सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी और उसके बाद इस्तीफे की मांग ने एक बार फिर याद दिलाया कि संस्थाओं की स्वतंत्रता को राजनीतिक सुविधा के अनुसार नहीं तोड़ा जा सकता. जब तक हम न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखेंगे, तभी तक लोकतंत्र की नींव मजबूत रहेगी. अन्यथा, हर विवाद में इस्तीफे की मांग एक खतरनाक मिसाल बन सकती है, जो भविष्य में किसी भी पक्ष के लिए नुकसानदायक साबित होगी. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संस्थागत सम्मान ही वह कड़ी है, जो सबको एक साथ बांधे रखती है. इस घटना पर गंभीर आत्मचिंतन की जरूरत है, न कि और अधिक राजनीतिक तीखेपन की.

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