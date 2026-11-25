महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत जगह है, जिसे बोंदरानी का जंगल कहते हैं. इसी जंगल से शनिवार 14 नवंबर की शाम को एक जीपीएस सिस्टम अपना सिग्नल रिलीज करता है. सिग्नल को ट्रैक कर रहे कुछ गुमनाम लोग बताई गई जगह पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद दो में से एक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर देते हैं.

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जंगल के बीचों-बीच 35 साल की जिस महिला की हत्या हुई, वो यहां अपने एक दोस्त के साथ बैठी थी. महिला का नाम था वर्षा तुरकर, जो पुणे में एक एयरलाइंस कंपनी में काम करती थी. जबकि उसके दोस्त का नाम है नितिन अग्रवाल, जो एक बिजनेसमैन था. वर्षा और नितिन दोनों शादीशुदा थे. दोनों का अपना भरा-पूरा परिवार था. लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ सालों से रिलेशन में थे.

वर्षा पर हुए चाकुओं के वार से अब नितिन बुरी तरह घबरा चुका था और उसने पुलिस के साथ-साथ वर्षा के घर वालों को भी एक झूठी कहानी सुनाई. नितिन ने बताया कि जिन हमलावरों ने उसकी दोस्त वर्षा की जान ली, वो लूटपाट के इरादे से वहां आए थे और वो वर्षा के साथ किसी बिजनेस डील के सिलसिले में बोंदरानी के जंगलों से गुजर रहे थे.

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लेकिन जब पुलिस ने छानबीन शुरू की और उसे घने जंगलों के बीच मौजूद असली मौका-ए-वारदात का पता चला, तो वो ये जान कर सोच में पड़ गई कि आखिर कातिलों को दोनों की लोकेशन की इतनी पिन- प्वाइंट जानकारी कैसे मिली? इसी के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे नितिन और वर्षा की कार के फुटेज को ट्रैक किया, साथ ही उनके पीछे आए कातिलों की तस्वीरें भी ढूंढने की शुरुआत की.

पुलिस को एक बाइक पर तीन लोग दोनों की कार का पीछा करते हुए दिखे. आखिरकार पुलिस ने पहले तीन में से एक को पकड़ा. और फिर एक-एक कर तीनों को. लेकिन इसके बाद जो असली कहानी सामने आई, उसने पुलिस को भी चौंका दिया. असल में ये कत्ल लूटपाट का नतीजा नहीं थी, बल्कि इस कत्ल के बाकायदा सुपारी गई थी, 13 लाख रुपये की सुपारी.

और सुपारी देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि नितिन की पत्नी मोना थी, जो अपने पति के अफेयर से परेशान हो चुकी थी. उसने अपने एक पड़ोसी की मदद से वर्षा के नाम की सुपारी निकाली. कातिलों को 13 लाख रुपये दिए और अपने पति नितिन की कार में लगे जीपीसी का ट्रैकर दिया. और आखिरकार इसी ट्रैकर के सहारे कातिलों ने वर्षा और नितिन का पीछा किया और चाकुओं के वार से वर्षा की जान ले ली.

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फिलहाल, पुलिस ने इस कत्ल की मास्टरमाइंड यानी नितिन की पत्नी मोना समेत चार आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि कई और अभी रडार पर हैं.

(गोंदिया से व्येंकटेश दुडमवार का इनपुट)

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