पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पिता की मृत्यु के 31 साल बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगने वाले 51 वर्षीय व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए उस पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

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जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने खारिज करते हुए इस याचिका को तुच्छ और परेशान करने वाली मुकदमेबाजी बताया. इस 51 वर्षीय याचिकाकर्ता के पिता हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) थे और 4 फरवरी 1995 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था. अनुकंपा के आधार पर भी वे शारीरिक मापदंड पूरे नहीं कर पा रहा था.

हरियाणा पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक (ASI) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी उम्र, लंबाई और सीने के माप में छूट की मांग कर रहा था.

कोर्ट ने पाया कि इस मामले में याचिकाकर्ता का दावा पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है. इसके अलावा, उसे पूर्व में हरियाणा आर्म्ड पुलिस (HAP) और क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की गई थी, जिसे उसने खुद ठुकरा दिया था.

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अदालत ने याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), जींद के पास एक लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया. राशि जमा न करने पर इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाएगा.

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