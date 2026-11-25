मध्यप्रदेश में जिला प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री का पद छोड़ दिया है. अब यह जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप को सौंपी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया.

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एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, नई जिम्मेदारी के बाद चैतन्य काश्यप के पास अब तीन प्रमुख जिलों का प्रभार होगा. वे भोपाल और राजगढ़ के साथ इंदौर जिले के भी प्रभारी मंत्री होंगे.

अगस्त 2024 में मोहन यादव को मिला था इंदौर का प्रभार

अगस्त 2024 में BJP सरकार ने मंत्रियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी नियुक्त किया था. सत्ता में आने के करीब 9 महीने बाद हुए इस बदलाव में मुख्यमंत्री मोहन यादव को इंदौर जिले की जिम्मेदारी दी गई थी.

इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी माना जाता है. तब से मुख्यमंत्री जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में प्रशासनिक और विकास कार्यों की निगरानी कर रहे थे.

दूषित पानी के मुद्दे पर हुई थी आलोचना

दिसंबर 2025 के आखिर में इंदौर में दूषित पानी का मामला सामने आया था. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए थे. मुख्यमंत्री को इस मामले में विपक्ष के साथ-साथ भाजपा के कुछ नेताओं की आलोचना का भी सामना करना पड़ा था. हालांकि, सरकार की ओर से जारी आदेश में प्रभार बदलने की वजह नहीं बताई गई है.

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3 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे चैतन्य काश्यप

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य काश्यप अब भोपाल, राजगढ़ और इंदौर के प्रभारी मंत्री होंगे. प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी के तहत संबंधित जिले में शासन की योजनाओं, विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक समन्वय की निगरानी की जाती है.

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