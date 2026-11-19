माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बड़ी कामयाबी मिली है. आंध्र प्रदेश पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने जंगल में माओवादियों का एक बड़ा विस्फोटक डंप बरामद किया है. इस डंप से 670 जिंदा BGL शेल मिले हैं. इनके अलावा डेटोनेटर, गन पाउडर, फ्यूज और दूसरी विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है.

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पुलिस के मुताबिक, यह विस्फोटक डंप माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा से जुड़ा हुआ है. खुफिया जानकारी में बताया गया था कि हिडमा ने इस सामग्री को छिपाकर रखा था. हिडमा के मारे जाने के बाद से सुरक्षा बल लगातार उसके ठिकानों और माओवादियों के छिपाए गए सामान की तलाश कर रहे थे.

यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर की गई. पुलिस और CRPF को खुफिया जानकारी मिली थी कि इस इलाके में माओवादियों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छिपा रखी है. इसके बाद पोलावरम जिले के SP के. चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई. इस टीम ने CRPF जवानों के साथ मिलकर अंतरराज्यीय अभियान चलाया. तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को माओवादियों का विस्फोटक डंप मिला.

670 जिंदा BGL शेल समेत क्या-क्या मिला?

सुरक्षा बलों ने डंप से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है. बरामद सामान में सबसे बड़ी संख्या 670 जिंदा BGL शेल यानी ग्रेनेड लॉन्चर से दागे जाने वाले विस्फोटक गोलों की है. इसके अलावा पुलिस को ये सामान भी मिला है. इनमें 670 जिंदा BGL शेल के साथ 42 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 250 ग्राम गन पाउडर, कॉर्डेक्स के 25 पीस, 12 बूस्टर या एक्सप्लोसिव रिंग, 7 जिंदा भरमार कारतूस, 7.62 MM के 16 खाली कारतूस और करीब 6 मीटर फ्यूज शामिल हैं.

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इनके अलावा सुरक्षा बलों को 20 तरह की मेडिकल सप्लाई भी मिली है. इसमें जरूरी दवाइयां और मेडिकल किट बॉक्स शामिल हैं. इससे पता चलता है कि इस ठिकाने पर विस्फोटक सामग्री के साथ मेडिकल जरूरतों का सामान भी रखा गया था.

माड़वी हिडमा से क्या है इस बरामदगी का कनेक्शन?

माड़वी हिडमा माओवादी संगठन का एक बड़ा और मोस्ट वांटेड कमांडर था. पुलिस के मुताबिक, बरामद विस्फोटक डंप उसी से जुड़ा हुआ है. पिछले साल मारेडुमिल्ली के जंगलों में हिडमा के मारे जाने के बाद से सुरक्षा बल उसके पुराने ठिकानों की तलाश कर रहे थे.

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पुलिस को मिल रही खुफिया सूचनाओं और लगातार निगरानी के आधार पर यह अभियान चलाया गया. हालांकि, बरामदगी से जुड़ी शुरुआती जानकारी में डंप को हिडमा से जुड़ा बताया गया है. इस सामग्री को किस मकसद से और कब छिपाया गया था, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है.

आंध्र प्रदेश पुलिस और CRPF की इस संयुक्त कार्रवाई को माओवादियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता माना जा रहा है. इतनी बड़ी संख्या में जिंदा BGL शेल और दूसरी विस्फोटक सामग्री मिलने से सुरक्षा बलों को माओवादी नेटवर्क के एक अहम डंप का पता चला है. फिलहाल इस बरामदगी को लेकर पुलिस की कार्रवाई और जांच आगे बढ़ रही है. सुरक्षा बल यह पता लगाने में जुटे हैं कि इस विस्फोटक सामग्री को कहां से लाया गया था और प्लानिंग क्या थी.

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