India vs US EV Market: एक वक्त था जब इलेक्ट्रिक कारों की बात होती थी तो अमेरिका और यूरोप के नाम सबसे पहले लिए जाते थे. तकनीक उनकी, बाजार उनका और रफ्तार भी उनकी. लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है. भारत ने इलेक्ट्रिक कारों की रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है. सितंबर 2026 में भारत में नई कारों की कुल रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 8.8% पहुंच गई, जबकि अमेरिका 6.8% पर ही रह गया. यानी जिस रेस में भारत कुछ साल पहले तक काफी पीछे था, वहां अब उसने अमेरिका को आईना दिखा दिया है.

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इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने की रफ्तार के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है. यह जानकारी इलेक्ट्रोमोबिलिटी और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर नजर रखने वाले यूजेन सीबर्ट के एक चार्ट में सामने आई है. इस चार्ट को नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है.



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चार्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. साल 2019 से 2025 के बीच ज्यादातर समय अमेरिका इस मामले में भारत से आगे रहा था. लेकिन हाल के सालों में भारत ने तेजी से अपनी स्थिति मजबूत की और सितंबर 2026 में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया.

भारत में नई कारों के रजिस्ट्रेशन में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी साल 2019 और 2020 में 1% से भी कम थी. इसके बाद 2022 में यह बढ़कर 1% और 2023 में 2.2% हो गई. साल 2024 में यह आंकड़ा 2.5% तक पहुंचा, जबकि 2025 में इसमें अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई और हिस्सेदारी 4.3% हो गई. सितंबर 2026 में यह सीधे बढ़कर 8.8% पर पहुंच गया.





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India has overtaken the US in EV adoption! From just 0.03% EV market share in 2019 to 8.8% in September 2026, India's electric mobility story is accelerating fast. But the next leap won't come from EV sales alone. India must build a robust charging network: more fast chargers along highways, reliable charging in residential complexes, and accessible public charging stations in Tier 2 and Tier 3 cities. — Amitabh Kant (@amitabhk87) November 18, 2026

अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी में गिरावट

दूसरी तरफ, अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी शुरुआती सालों में तेजी से बढ़ी. साल 2019 में वहां नई कारों के रजिस्ट्रेशन में BEV की हिस्सेदारी 1.4% थी. यह 2021 में बढ़कर 3.1% और 2022 में 5.5% हो गई. इसके बाद 2024 में अमेरिका ने 7.8% के साथ अपना सबसे हायर लेवल टच किया.

हालांकि, इसके बाद अमेरिकी बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई. साल 2025 में यह घटकर 7.5% रह गई और सितंबर 2026 में और नीचे आकर 6.8% पर पहुंच गई. इसके उलट भारत में लगातार इजाफा देखने को मिला है. यही वजह है कि सितंबर 2026 के आंकड़ों में भारत अमेरिका से आगे निकल गया.



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अमिताभ कांत ने भारत की इस उपलब्धि को अहम बताया है, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत पर भी जोर दिया है. उनका मानना है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ने से इस बदलाव को लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं होगा. इसके लिए देश में चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग नेटवर्क और इससे जुड़ा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप करना होगा.

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दरअसल, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग की सुविधा भी उतनी ही जरूरी हो जाती है. अगर देश के शहरों और हाईवे पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से लोग कतराएंगे. किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन मालिक के लिए रेंज और चार्जिंग की सुविधा यही दो सबसे बड़ी चिंता होती है.

अप्रैल 2026 से हर महीने अमेरिका से आगे भारत

एम्बर (Ember) की रिसर्च के मुताबिक, अप्रैल 2026 से भारत में नई कारों की बिक्री में BEV की हिस्सेदारी हर महीने अमेरिका से ज्यादा रही है. देश में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री साल 2016 से 2025 के बीच करीब 46 गुना बढ़ी है. साल 2016 में जहां लगभग 50 हजार इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़कर करीब 23 लाख यूनिट हो गई. इसी तरह, फानेंशियल ईयर 2015-16 में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी महज 0.08% थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 8.26% हो गई. हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि ये आंकड़े दोपहिया, तिपहिया और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों सहित पूरे EV के हैं.

किन आंकड़ों के आधार पर हुई तुलना

भारत के आंकड़े VAHAN पोर्टल, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और भारत सरकार के डेटा पर बेस्ड हैं. वहीं, अमेरिका के आंकड़ों के लिए आर्गन नेशनल लैबरोटरी और वार्ड इंटेलिजेंस के डेटा का इस्तेमाल किया गया है. इस तुलना में एक अहम बात यह भी है कि साल 2019 से 2025 तक के आंकड़े पूरे साल के हैं, जबकि सितंबर 2026 का आंकड़ा सिर्फ एक महीने का है. इसके अलावा, यह तुलना कुल इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के आधार पर नहीं, बल्कि नई कारों के रजिस्ट्रेशन में बैटरी इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी के आधार पर की गई है.

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