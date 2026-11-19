बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का जलवा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. उनकी बादशाहत का डंका अब एक बार फिर दुनिया में बजा है. खास बात ये है कि इस बार सिर्फ किंग खान ही नहीं, बल्कि उनके बेटे आर्यन खान भी दुनियाभर में अपनी पहचान चमका रहे हैं. एक तरफ शाहरुख खान को दुनिया के 100 महान फिल्मी सितारों की लिस्ट में जगह मिली है, तो दूसरी तरफ आर्यन खान ने भी अपनी डायरेक्टोरियल पारी से इंटरनेशनल पहचान बना ली है. यानी पिता पर्दे पर बादशाह हैं, तो बेटा कैमरे के पीछे अपनी अलग सल्तनत खड़ी करने में जुटा है.

और पढ़ें

दुनिया के 100 महान फिल्मी सितारों में शाहरुख का नाम

शाहरुख खान के लिए ये किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है. Variety की ओर से जारी दुनिया के 100 महान फिल्मी सितारों की लिस्ट में किंग खान को 92वां स्थान मिला है. इस लिस्ट में जगह बनाने वाले वह इकलौते भारतीय अभिनेता हैं. बॉलीवुड से लेकर दुनिया के सिनेमा तक अपनी पहचान बनाने वाले शाहरुख ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका स्टारडम किसी सरहद का मोहताज नहीं है.

इस लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म 'देवदास' को उनके करियर की सबसे प्रतिनिधि फिल्म बताया गया है. वहीं हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो पहले नंबर पर हैं. हम्फ्री बोगार्ट दूसरे और चार्ली चैपलिन तीसरे स्थान पर हैं. दिलचस्प बात ये है कि शाहरुख खान इस लिस्ट में एमा स्टोन और जेंडाया जैसे सितारों से आगे हैं.

Advertisement

बेटे आर्यन खान ने भी इंटरनेशनल मंच पर जमाई धाक

अब बात शाहरुख के बेटे आर्यन खान की करें, तो उन्होंने भी पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए अपना रास्ता जरूर चुना, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग रखा. आर्यन ने एक्टिंग के बजाय निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहली ही सीरीज से खूब सुर्खियां बटोरीं.

नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन खान ने बतौर निर्देशक शानदार डेब्यू किया. उनके काम को लेकर मनोरंजन जगत में खूब चर्चा हुई. अब उनका नाम TIME100 Next India की लिस्ट में भी शामिल है. यह लिस्ट भारत में बिजनेस, मनोरंजन, विज्ञान, खेल और सामाजिक क्षेत्र में भविष्य को आकार देने वाले उभरते चेहरों को पहचान देती है.

इस खास उपलब्धि के साथ आर्यन खान को ग्लोबल मैगजीन TIME के कवर पर भी जगह मिली है. गौरी खान के लिए ये मोमेंट बेहद प्राउड वाला है. उन्होंने बेटे की मैगजीन कवर पर छपी तस्वीर को शेयर करते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर कीं और हार्ट इमोजी दिया.

उनके इस पोस्ट पर फिल्म फ्रेटर्निटी के कई लोग रिएक्ट कर बधाई दे रहे हैं. फराह खान, मलाइका अरोड़ा, सिकंदर खेर, राघव जुयाल, शालिनी पासी जैसे कई सेलेब्स दोस्त ने अपनी बेस्ट विशेज दीं. इस लिस्ट में आर्यन के साथ आलिया भट्ट, फिल्ममेकर पायल कपाड़िया और थेजा रियो जैसे नाम भी कवर पर नजर आए. वहीं स्कायरूट के सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना को तीसरे कवर पर जगह मिली। सिंगर दिलजीत दोसांझ और अनिरुद्ध रविचंदर भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं.

Advertisement

आर्यन के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए पिता की तरह कैमरे के सामने आने के बजाय कैमरे के पीछे की दुनिया चुनी. उनकी पहली ही डायरेक्टोरियल कोशिश ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया.

---- समाप्त ----