बंगाल में 15 साल से फरार माओवादी नेता असीम मंडल गिरफ्तार, CM शुभेंदु ने पुलिस को सराहा, बोले-रेड टेरर नहीं फैलने देंगे

पश्चिम बंगाल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. कोलकाता पुलिस STF ने CPI (Maoist) के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान असीम मंडल उर्फ आकाश के तौर पर हुई है. वह CPI (Maoist) की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बताया गया है. वह पश्चिम बंगाल स्टेट कमेटी-I का सचिव भी बताया गया है.

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पुलिस ने उसे पूर्व मेदिनीपुर के पटाशपुर के लालाट इलाके से पकड़ा है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस गिरफ्तारी पर पुलिस की तारीफ की है.

सीएम शुभेंदु ने उन्होंने अधिकारियों और जवानों के काम की सराहना की. असीम मंडल को तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर पकड़ा गया. सीएम ने इसे पुलिस की ऑपरेशनल क्षमता का उदाहरण बताया.

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15 साल से कानून से बच रहा था आरोपी

पुलिस के मुताबिक असीम मंडल लंबे समय से फरार था. वह करीब 15 साल से कानून से बच रहा था. इस दौरान वह अलग-अलग राज्यों के जंगल वाले इलाकों में छिपता रहा. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. STF को उसकी गतिविधियों से जुड़ी तकनीकी जानकारी मिली. इसी इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई.

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असीम मंडल को माओवादी संगठन में अहम जिम्मेदारी वाला नेता बताया गया है. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है. उसके संपर्कों और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. उसके साथ जुड़े दूसरे लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है.

I commend the Officers and Personnel of the @KolkataPolice STF in successfully tracking and apprehending Asim Mandal @ Akash, Central Committee Member and Secretary of the West Bengal State Committee-I, CPI (Maoist), from Lalat; Patashpur, Purba Medinipur.



Evading law… pic.twitter.com/Z5hHDNgssA — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) September 17, 2026

CM शुभेंदु बोले- 'रेड टेरर' को नहीं फैलने देंगे

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 'रेड टेरर' के नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. किसी भी चरमपंथी विचारधारा को राज्य के लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा.

CM ने कहा कि राज्य के विकास में भी किसी तरह की बाधा स्वीकार नहीं होगी. कानून अपना सख्त रास्ता अपनाएगा. ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की कार्रवाई में तकनीकी इंटेलिजेंस की अहम भूमिका बताई जा रही है. STF ने लंबे समय से फरार आरोपी की लोकेशन का पता लगाया. इसके बाद टीम ने कार्रवाई की. असीम मंडल को पूर्व मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया गया.

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अब जांच एजेंसियां उसके पुराने संपर्कों को खंगाल रही हैं. माओवादी नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह इतने लंबे समय तक किन इलाकों में रहा.



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