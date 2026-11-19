उत्तर प्रदेश के संभल में कैला देवी धाम से जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवादित स्थल की ओर जा रही महंत ऋषिराज गिरी की पदयात्रा को रोकने के दौरान पुलिस और पदयात्रियों के बीच धक्कामुक्की हुई. पुलिस ने पदयात्रा को रोकने के लिए बैरियर लगाए थे, लेकिन भीड़ ने बैरियर तोड़ दिए और महंत ऋषिराज गिरी के साथ आगे बढ़ गई.



मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. पुलिस लगातार पदयात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि महंत ऋषिराज गिरी संभल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. पुलिसकर्मी भी उनके साथ मौजूद हैं.



बैरियर तोड़कर आगे बढ़े पदयात्री



पदयात्रा को रोकने के लिए लगाए गए बैरियर के पास पुलिसकर्मियों और भीड़ के बीच काफी धक्कामुक्की हुई. इसके बाद पदयात्रियों ने बैरियर तोड़ दिया और आगे बढ़ गए.

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मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी गई. पुलिस की ओर से भीड़ को रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पदयात्रा जारी है.





कैला देवी धाम से जामा मस्जिद तक पदयात्रा का ऐलान



महंत ऋषिराज गिरी अंतरराष्ट्रीय हरिहर सेना के संस्थापक हैं. उन्होंने कैला देवी धाम से संभल की जामा मस्जिद तक पदयात्रा का ऐलान किया था. जामा मस्जिद के पूर्व में हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में याचिका दायर करने वाले आठ याचिकाकर्ताओं में ऋषिराज गिरी भी शामिल हैं.

पदयात्रा के ऐलान के बाद मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने इलाके में अशांति फैलने की आशंका जताई थी. उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से पदयात्रा को रोकने की अपील भी की थी.



संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम



पदयात्रा को देखते हुए संभल में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी थी. जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. वहां RRF और PAC के जवानों को भी लगाया गया.

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सुरक्षा व्यवस्था के तहत सात थानों की पुलिस, तीन कंपनी PAC और पांच सीओ तैनात किए गए. इसके अलावा संभल के अलग-अलग इलाकों में 19 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी.

जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों पर CCTV कैमरों के जरिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी रखी जा रही है.

फिलहाल पुलिस पदयात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है और मौके पर तनाव बना हुआ है.

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