लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने एक व्लॉग के जरिए अपने माता-पिता के घर के खूबसूरत बगीचे की सैर कराई है. इस बगीचे की सबसे खास बात यह है कि यहां तरह-तरह की सब्जियां, फल और फूल उगाए जाते हैं. इस बगीचे की देखभाल तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी खुद करती हैं.

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व्लॉग में तेज प्रताप ने इसे अपनी मां का बगीचा बताते हुए यहां उगने वाले कई पौधों और पेड़-पौधों के बारे में जानकारी दी है. इस बगीचे की पूरी जिम्मेदारी राबड़ी देवी संभालती हैं, पौधे कहां लगाने हैं, किस तरह उनकी देखभाल करनी है और बगीचे को कैसे हरा-भरा रखना है, इसका फैसला भी वही करती हैं.

वीडियो में लालू प्रसाद यादव भी नज़र आ रहे हैं, राबड़ी देवी खुद तेज प्रताप को बागीचे का सैर करा रही हैं और पौधों की जानकारी दे रहे हैं. तेज प्रताप ने बताया कि उनकी मां रोज सुबह जल्दी उठकर पौधों की देखभाल करती हैं. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर गौशाला जाकर गायों की भी देखरेख करती हैं.

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इस बगीचे में कई ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल रोजाना खाने में होता है, यहां सरसों, पालक, मेथी, चना साग, खेसारी साग, मूली, गोभी, आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, कद्दू, खीरा और सेम जैसी सब्जियां मौजूद हैं. तेज प्रताप ने बताया कि बगीचे में उगी मेथी का इस्तेमाल पराठे बनाने में भी किया जाता है,. इस तरह घर की जरूरत की कई सब्जियां सीधे बगीचे से मिल जाती हैं, परिवार को इनके लिए हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

सब्जियों के अलावा बगीचे में कई तरह के फलदार पेड़ भी लगाए गए हैं, इनमें आम, मौसमी, पपीता, अमरूद, चीकू, आंवला और सहजन शामिल हैं. व्लॉग में तेज प्रताप यादव ने घर में उगाई गई सब्जियों और फलों के फायदे भी बताए, उनका कहना है कि बाजार में मिलने वाली सब्जियों और फलों में रसायनों के इस्तेमाल को लेकर कई बार चिंता रहती है. ऐसे में घर के बगीचे में उगाई गई ताजी सब्जियां और फल खाने का अलग ही आनंद है.

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