'हनुमान अंश' की चमत्कारी कमाई, काम आए प्रेमानंद महाराज के सुझाव! हनुमान चालीसा का पाठ- बैन थी शराब-नॉनवेज

कहते हैं कि कहानी में अगर दम हो तो छोटे बजट की फिल्में भी बड़ा धमाका कर सकती हैं. कुछ ऐसा ही चमत्कार नीम करौली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने कर दिखाया है. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. कमाई के मामले में इसने बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को खास नियमों के साथ शूट किया गया था. चलिए बताते हैं...

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'हनुमान अंश' ने बनाए रिकॉर्ड

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'हनुमान अंश' फिल्म सिर्फ 1.8 से 2 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई है. लेकिन फिल्म ने अब तक अपने बजट से करीब 500 फीसदी से ज्यादा का मुनाफा कर लिया है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. लोग फिल्म की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. फिल्म की कहानी लोगों के दिलों को छू रही है. यही वजह है कि धीमी शुरुआत करने वाली 'हनुमान अंश' अब रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है.

फिल्म सेट पर इन नियमों का हुआ पालन

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'हनुमान अंश' की रिलीज से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर्स को प्रेमानंद जी महाराज से खास सलाह मिली थी, जिसका उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया. फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल चतुर्वेदी ने खुद आज तक संग इस बात को कंफर्म किया. उन्होंने बताया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने का बाद इसके प्रोड्यूसर ने प्रेमानंद महाराज जी से खास सुझाव मांगे थे.

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विशाल ने बताया कि प्रेमानंद महाराज जी ने फिल्म की लीड स्टारकास्ट को खासतौर पर शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी थी. इतना ही नहीं, फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर मेकर्स ने कई नियमों का पालन किया था. विशाल चतुर्वेदी ने इसकी जानकारी दी थी. नियम थे...

- शूटिंग शुरू करने से पहले सेट पर हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता था. शूटिंग खत्म होने के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य था.

- शूटिंग के दौरान जब भी कोई अड़चन या परेशानी आती थी, तब पूरी टीम एक साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करती थी.

- फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी को भी सेट पर गाली देना सख्ती से मना था.

- लड़ाई-झगड़ों से दूर रहने का था नियम.

- सेट पर सिर्फ शाकाहारी खाना खाने की थी परमिशन.

- फिल्म से जुड़े हर शख्स पर शराब पीने की पाबंदी थी.

खाली वक्त में किया हनुमान चालीसा का पाठ

विशाल चतुर्वेदी ने आगे बताया- कई दफा शूटिंग शुरू होने का टाइम सुबह 7 बजे होता था, लेकिन बीच में कैमरा अटक जाता था और 10 बजे तक भी शूटिंग शुरू नहीं हो पाती थी. ऐसे में प्रोड्यूसर टीम को खाली समय में हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते थे. विशाल ने कहा कि जब तक हनुमान चालीसा पूरी होती थी, तब तक परेशानियों का समाधान निकल जाता था.

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भंडारा कर किया प्रमोशन

विशाल ने ये भी बताया कि कम बजट होने की वजह से उनके पास फिल्म के प्रमोशन के लिए पैसे नहीं थे. ऐसे में मेकर्स ने प्रमोशन के लिए 8 भंडारों का आयोजन किया. इन भंडारों ने उनके लिए प्रमोशनल कैंपेन का काम किया. विशाल ने यह भी कहा कि मुश्किलों के बावजूद CBFC ने बिना किसी रुकावट के फिल्म को U सर्टिफिकेट दे दिया.

बता दें कि 'हनुमान अंश' महान संत नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है. फिल्म में उनके जीवन से जुड़े कई चमत्कारों और उनकी सादगी को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है. फिल्म में चंदन आनंद, शोभिनव सत्या, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे लीड मुख्य भूमिका में दिखाई दिए हैं. फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है.

फिल्म की धुआंधार कमाई और इससे जुड़ी कहानियां किसी चमत्कार से कम नहीं लगतीं. कहते हैं ना जब नीयत अच्छी हो तो हर मुश्किल रास्ता भी आसान बन जाता है.

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