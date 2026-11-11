शुगर लेवल बॉर्डरलाइन पर है तो संभल जाएं! इन आदतों से टल सकती है डायबिटीज, AIIMS डॉक्टर से समझें

अगर आपका HbA1c (पिछले 3 महीनों का औसत शुगर स्तर) 5.7% से 6.4% के बीच आ गया है तो ये प्री- डायबिटीज की स्टेज है. अगर इसको कंट्रोल न करें तो कुछ समय बाद डायबिटीज हो सकती है, हालांकि आप इससे बच सकते है. अगर समय रहते डॉक्टर की इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो बचाव मुमकिन है. इस बारे में दिल्ली AIIMS में एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉ. राजेश खड़गावत ने Aajtak.in को बताया है.

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डॉ. राजेश बताते हैं कि प्री- डायबिटीज ऐसी स्थिति है जिसमें आप बॉर्डरलाइन पर है. यहां से डायबिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है.लेकिन इसको रोकना बहुत मुश्किल नहीं है. आपको अपनी लाइफस्टाइल और खानपान में कुछ बदलाव करने की जरूरत है. सबसे पहले आपको वजन कम करना होगा. अपने मौजूदा शरीर के वजन का 5% से 7% हिस्सा कम करने से डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है. इसके साथ ही रोजाना एक्सरसाइज भी करें. हर दिन कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें. इसके साथ ही, हफ्ते में दो बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है.

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खानपान में इन बातों का रखें ध्यान

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डॉ. राजेश बताते हैं कि अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीजें खाएं. बिना स्टार्च वाली सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां, दालें, फलियां और साबुत अनाज पर ध्यान दें. अपनी थाली का आधा हिस्सा बिना स्टार्च वाली सब्जियों से, एक-चौथाई हिस्सा लीन प्रोटीन से, और एक-चौथाई हिस्सा साबुत अनाज या हेल्दी कार्ब्स का रखें. सोडा, फलों के रस, सफेद ब्रेड, पेस्ट्री और बहुत अधिक प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचें या इनका सेवन बहुत कम कर दें, क्योंकि इनसे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है.

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खाना खाने के बाद टहलें

खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक टहलें, ताकि भोजन के बाद ब्लड शुगर लेवल में होने वाली अचानक बढ़ोतरी को कम किया जा सके. इस बात का ध्यान रखें कि आपको ये रूटीन हर दिन फॉलो करना है. इससे बहुत हद तक प्री- डायबिटीज के डायबिटीज में जाने का खतरा कम हो सकता है.

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