scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शुगर लेवल बॉर्डरलाइन पर है तो संभल जाएं! इन आदतों से टल सकती है डायबिटीज, AIIMS डॉक्टर से समझें

HbA1c 5.7% से 6.4% के बीच होने पर प्री-डायबिटीज की स्थिति होती है, जिसे समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है. इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है इस बारे में

Advertisement
X
शुगर लेवल बढ़ना खतरनाक
शुगर लेवल बढ़ना खतरनाक

अगर आपका HbA1c  (पिछले 3 महीनों का औसत शुगर स्तर) 5.7% से 6.4% के बीच आ गया है तो ये प्री- डायबिटीज की स्टेज है. अगर इसको कंट्रोल न करें तो कुछ समय बाद डायबिटीज हो सकती है, हालांकि आप इससे बच सकते है. अगर समय रहते डॉक्टर की इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो बचाव मुमकिन है. इस बारे में दिल्ली AIIMS में एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉ. राजेश खड़गावत ने Aajtak.in को बताया है. 

डॉ. राजेश बताते हैं कि प्री- डायबिटीज ऐसी स्थिति है जिसमें आप बॉर्डरलाइन पर है. यहां से डायबिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है.लेकिन इसको रोकना बहुत मुश्किल नहीं है. आपको अपनी लाइफस्टाइल और खानपान में कुछ बदलाव करने की जरूरत है. सबसे पहले आपको वजन कम करना होगा. अपने मौजूदा शरीर के वजन का 5% से 7% हिस्सा कम करने से डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है. इसके साथ ही रोजाना एक्सरसाइज भी करें. हर दिन कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें. इसके साथ ही, हफ्ते में दो बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है.

यह भी पढ़ें: डायबिटीज के मरीज खाएं मिलेट्स, ब्लड शुगर बढ़ने की रफ्तार होगी कम, AIIMS डॉक्टर ने बताया

सम्बंधित ख़बरें

Control Blood Sugar
क्या डायबिटीज में चावल खाना छोड़ देना चाहिए? AIIMS डॉक्टर ने बताया
fruits
डायबिटीज में सुबह खाली पेट फल खाना सही या गलत? एम्स डॉक्टर से जानें
Pollution and diabetes
क्या प्रदूषण से हो सकती है डायबिटीज? AIIMS डॉक्टर ने बताया
diabetes
रात का खाना छोड़ने से डायबिटीज कंट्रोल होगी? AIIMS डॉक्टर से जानें
पोहा खाने से बढ़ता है शुगर लेवल? AIIMS डॉक्टर बोले...

खानपान में इन बातों का रखें ध्यान

Advertisement

डॉ. राजेश बताते हैं कि अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीजें खाएं. बिना स्टार्च वाली सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां, दालें, फलियां और साबुत अनाज पर ध्यान दें. अपनी थाली का आधा हिस्सा बिना स्टार्च वाली सब्जियों से, एक-चौथाई हिस्सा लीन प्रोटीन से, और एक-चौथाई हिस्सा साबुत अनाज या हेल्दी कार्ब्स का रखें.  सोडा, फलों के रस, सफेद ब्रेड, पेस्ट्री और बहुत अधिक प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचें या इनका सेवन बहुत कम कर दें, क्योंकि इनसे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. 

यह भी पढ़ें: मोटापा और डायबिटीज मरीजों को जरूर कराना चाहिए लिवर का टेस्ट, इन बीमारियों का चल जाता है पता

खाना खाने के बाद टहलें

 खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक टहलें, ताकि भोजन के बाद ब्लड शुगर लेवल में होने वाली अचानक बढ़ोतरी को कम किया जा सके. इस बात का ध्यान रखें कि आपको ये रूटीन हर दिन फॉलो करना है. इससे बहुत हद तक प्री- डायबिटीज के डायबिटीज में जाने का खतरा कम हो सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कारसेवकों पर गोली चलाने वाले अब रामभक्त बन रहे', BJP नेता सुधांशु त्रिवेदी का सपा पर तंज |
    Cherry Blossom in India: न मनाली, न कश्मीर... नवंबर में भारत की इस जगह पर दिखता है गुलाबी फूलों का जादू |
    खाद्य सुरक्षा और ईंधन संकट से निपटने में भारत के साझेदार बनेंगे अर्जेंटीना और ब्राजील |
    IPL जैसी लीगों पर कसेगा शिकंजा? WTC से 2035 तक के क्रिकेट पर होगा मंथन |
    '25 के आबो...', खेसारी लाल को अनंत सिंह ने इस अंदाज में दिया बेटी की शादी का न्यौता |
    यमन में सऊदी का सना में हूती ठि‍कानों पर हमला; देखें दुन‍िया आजतक |
    महाभारत के 307 साल पुराने दस्तावेज को UNESCO ने दी जगह, ताड़ के पत्तों पर लिखी है कर्ण और अर्जुन के युद्ध की कहानी |
    बुलेटप्रूफ जैकेट, गैजेट्स, वेपन... जानिए ब्लैक कैट कमांडोज की वर्दी में होंगे कौन से 5 बदलाव |
    सऊदी में तंबाकू को लेकर नया नियम, बेचते पकड़े गए तो देने होंगे 1.25 लाख रुपये |
    'सड़क पर गड्ढे थे, इसलिए दबा एक्सीलेटर...' कानपुर THAR हादसे में LIC एजेंट की मौत पर इटली से लौटी गीत सचान की सफाई
    Advertisement