Kal Ka Rashifal 13 November 2026: वृश्चिक राशि का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन

मेष- करियर व्यापार अपेक्षा से बेहतर बना रहेगा. भाईचारा संवार पाएगा. आर्थिक एवं पारिवारिक पक्ष संवार पर बना रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. कार्यक्षमता बढ़ी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस होगा. आस्था और अध्यात्म बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. स्वजनों से मेलजोल बढ़ेगा.

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शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तीर्थ जाएं.

वृष- सेहत के प्रति स्पष्टता बनाए रखें. मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें. खानपान पर ध्यान दें. सावधानी बढ़ाए रखें. शरीर का तापमान संतुलित रखें. व्यक्तिगत कार्यों में सजगता बढ़ाएं. सूझबूझ से कार्ययोजनाएं साधें. पेशेवरों संबंध सामान्य बनाए रखेंगे. व्यवस्था के नियमों के उल्लंघन से बचें. विनय विवेक से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें. अपरिचित लोगों से भेंट में सजग रहें.

शुभ अंक: 4, 6 और 7

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिश्री का भोग लगाएं. कमजोर की मदद करें.

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मिथुन- औद्योगिक उपलब्धियों को बढावा मिलेगा. साझीदारी में पहलदिखाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के साथ सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों में सहजता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. टीम के प्रयासों को गति मिलेगी. रिश्तों को साधने में आगे रहेंगे. परिजनों का साथ पाएंगे.

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 7

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. विनम्र बनें.

कर्क- पेशेवर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. समय सीमा का पालन बनाए रखेंगे. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. निरंतर प्रयासों से परिणाम साधेंगे. कामकाजी गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहें. प्रतिभा व कौशल से अवरोध हटाएंगे. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. मेहनत से आगे बढ़ेंगे. चर्चा में संकोच रहेगा.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 7

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठा चढाएं. अनुशासन बढ़ाएं.

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सिंह- व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. योजनाओं में मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. कार्यों को गति देंगे. प्रियजनों से अनुकूलन बढ़ेगा. कामकाज में सुधार आएगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बनी रहेगी. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. वाद-विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साथी व सहकर्मी सहयोगी होंगे. प्राथमिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिक पक्ष सुधार पर रहेगा. स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. शैक्षिक विषयों पर फोकस रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 4 और 7

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सक्रिय रहें.

कन्या- आर्थिक मामलों में सहज रहंगे. कार्य व्यापार में शुभ संचार रहेगा. जिद और अंहकार से बचें. साथी समकक्षों की उपेक्षा न करें. रिश्तों में संतुलन रखेंगे. भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ें. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवरता और प्रबंधन पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. घर से करीबी बढे़गी.

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 7

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान चढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

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तुला- सामाजिक सौहार्द बढ़ाने में आगे रहेंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा. भाई बंधुओं संग वक्त बिताएंगे. व्यावसायिक हल निकालेंगे. पराक्रम प्रदर्शन के प्रयास बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में सक्रियता रखेंगे. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ सूचनाओं से बचें. योग्यता का लाभ मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति तेज होगी. सहकार बढ़ेगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 4, 6 और 7

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. भेंट बनाए रखें.

वृश्चिक- कुल कुटुम्ब के मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. सपरिवार सुख से वक्त बिताएंगे. अपनों से तालमेल बेहतर बना रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अतिथि का यथायोग्य सत्कार करेेंगे. पैतृक एवं परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में बेहतर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. व्यक्तित्व संवारें.

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धनु- वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. कला कौशल के धनी लोगों को आकर्षक् प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मक कार्यों को बल मिलेगा. आधुनिक प्रयासों में सहज बने रहेंगे. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. विविध मामलों में अच्छा करेंगे. लक्ष्य पर जोर रहेगा. संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम पाएंगे. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. वाणिज्य व्यवसाय में प्रभावशाली बने रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. नवाचार बढ़ाएं.

मकर- बजट की अनदेखी न करें. कामकाजी प्रयासों में धैर्य से काम लें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. वादविवाद में न पड़ें. आर्थिक मामलों में सजग रहें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. निवेश नियंत्रित बनाए रखें. विदेश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. खर्च के प्रति लापरवाही न बरतें. वित्तीय दबाव रह सकता है.

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शुभ अंक: 4, 6, 7 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न चढ़ाएं.

कुंभ- आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा. व्यवसाय संरक्षण में आगे रहेंगे. उद्योग कार्यों में उत्साह बढ़ेगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. उचित अवसर प्राप्त होंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक लाभ एवं प्रबंधन बेहतर रहेगा. प्रतियोगिता परीक्षा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा.

शुभ अंक: 4, 6, 7 और 8

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तेजी बढ़ाएं.

मीन- व्यापार प्रबंधन में बेहतर बने रहेंग. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ेंगे. वित्तीय हितों को साधने में सफल होंगे. शासन संबंधी मामलों में शुभता का संचार बढ़ेगा. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में स्पष्टता बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बढ़ा रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. साहसिक कार्यों में उत्साह बढ़ाएंगे.

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शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: सफेद चंदन

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न वितरण करें. वादा निभाएं.

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