आजकल लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ही खुद से दर्द कम करने की दवा ख लेते हैं. कभी-कभार जरूरत पड़ने पर दवा लेना अलग बात है, लेकिन बार-बार पेनकिलर खाना किडनी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. खासकर तब, जब पहले से किडनी की बीमारी हो, हालांकि हर व्यक्ति में पेन किलर खाने का किडनी पर असर तुरंत नहीं दिखता है. कुछ मामलों में इसमें समय लगता है, लेकिन इस दौरान शरीर में कुछ लक्षण जरूर दिख सकते हैं.

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डॉक्टरों के मुताबिक, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक जैसी कुछ आम पेन किलर का यूज बहुत बढ़ गया है. घुटनों, कमर, पीठ दर्द में लोग इनका यूज करते हैं और ये आम हो गया है, लेकिन ये दवाएं शरीर में किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को घटा सकती हैं. इसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते है. यह समस्या कुछ घंटों या महीनों बाद भी हो सकती है.

पेन किलर किडनी के लिए कब है खतरनाक?

दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में नेफोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉ हिमांशु तिवारी ने इस बारे में Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि उनके पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिनकी किडनी में समस्या हो गई है. इनमें कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी मेडिकल डिटेस से पता चलता है कि ये बहुत अधिक पेन किलर दवाएं कई महीनों से लगातार खा रहे हैं.

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डॉ तिवारी बताते हैं कि डॉक्टर की सलाह से पेन किलर के तय डोज लेने के नुकसान नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के और अपनी दर्द की असल वजह को जाने बिना बहुत अधिक पेनकिलर से किडनी को नुकसान होता है. खासतौर पर जब आप इनको लंबे समय से खा रहे हैं तो रिस्क ज्यादा होता है. अधिकतर मामलों में पेन किलर को खाने से होने वाल नुकसान भी शरीर में दिखते हैं.

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किडनी को नुकसान होने से पहले क्या लक्षण दिखते हैं

किडनी पर असर पड़ने पर शुरुआत में कई बार साफ लक्षण नहीं दिखते. कुछ लोगों में पेशाब कम होना, पैरों या चेहरे पर सूजन, थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, ये लक्षण दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पेन किलर खाते हैं तो इनको नजरअंदाज न करें और इस मामले में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लें.

किन लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए?

जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें इन दवाओं को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. बुजुर्गों और उल्टी-दस्त, बुखार या कम पानी पीने के कारण डिहाइड्रेशन से जूझ रहे लोगों में भी रिस्क बढ़ सकता है.

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अपनी मर्जी से दवाएं न लें

दर्द की दवा अपनी मर्जी से लगातार न लेंय अगर बार-बार दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह जानने के लिए डॉक्टर से मिलें. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर खून में क्रिएटिनिन और eGFR जैसे टेस्ट से किडनी की कार्यक्षमता जांच सकते हैं. पहले से किडनी की बीमारी या दूसरी गंभीर समस्या होने पर दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

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