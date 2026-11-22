एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में रविवार (22 नवंबर) को इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया है. इस मुकाबले के दौरान हर्षित राणा अपने आक्रामक अंदाज को लेकर चर्चा में रहे.

और पढ़ें

इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित की पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज शमील हुसैन और माज सदाकत के साथ तीखी नोकझोंक हुई. हर्षित ने गेंदबाजी के दौरान दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की और शमील के आउट होने के बाद उन्हें विदाई भी दी.

Badoni gets the wicket. Harshit has the last word! 🤯 Shamyl departs for 33. Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/aGTouOkxvZ — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026

हर्षित राणा ने माज सदाकत के खिलाफ भी जुबानी जंग शुरू की. एक गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाने के बावजूद माज के बल्ले और सिर से लगकर गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई. इसके बाद भी हर्षित लगातार बल्लेबाजों से उलझते नजर आए. उनकी यह रणनीति शमील हुसैन के खिलाफ काम आई. पारी के 8वें ओवर में आयुष बदोनी की धीमी और फ्लाइटेड गेंद पर शमील बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग चूक गए. गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े गेंदबाज के हाथों में चली गई. शमील के आउट होने के बाद हर्षित ने उन्हें आक्रामक अंदाज में विदाई दी.

Advertisement

लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद हर्षित इंडिया-ए की टीम में वापसी कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती ओवरों में रन खर्च करने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी जारी रखी. बाद में उन्होंने रोहेल नजीर को बिना खाता खोले आउट किया. इसके बाद नए बल्लेबाज हसन नवाज के साथ भी उनकी नोकझोंक देखने को मिली.

All that fire, all that aggression, and now a wicket to show for it for Harshit Rana. 🥵 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/mhA1AH4YVE — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026

नेपाल के खिलाफ पिछले मुकाबले में हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने छह ओवर में 16 रन देकर चार विकेट हासिल किए थे. उस मैच में इंडिया-ए ने नेपाल को 306 रनों से हराया था.

मुकाबले में पाकिस्तान-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. टीम ने तेज शुरुआत की, लेकिन भारत ने लगातार विकेट लेकर उसकी रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की. पिच पर स्पिनरों को भी मदद मिल रही थी, ऐसे में भारतीय टीम मध्य ओवरों में दबाव बढ़ाने की रणनीति के साथ उतरी.

---- समाप्त ----