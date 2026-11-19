आप रोज ब्रश करते हैं और फिर भी मुंह से बदबू आती है? अगर ऐसा है तो ये किडनी की बीमारी भी हो सकती है.मेडिकल भाषा में इस तरह की सांसों की बदबू को यूरेमिक फेटरकहा जाता है. हालांकि, मुंह से बदबू आने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि किडनी ही खराब हो रही है. इसके कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा किडनी की बीमारी के कारण हो सकता है.

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दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉ. वैभव तिवारी ने इस बारे में बताया है.जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में यूरिया और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगते हैं. इसका असर सांसों की गंध पर भी पड़ सकता है. डॉ वैभव कहते हैं कि किडनी का काम खून को साफ करना और यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना है. जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट खून में जमा होने लगते हैं. इस स्थिति को यूरेमिया कहते हैं.

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मुंह से बदबू क्यों आने लगती है?

डॉ. वैभव बताते हैं कि जब खून में यूरिया बढ़ जाता है तोमुंह में मौजूद बैक्टीरिया इस यूरिया को तोड़कर अमोनिया बनाते हैं. इसकी वजह से सांसों में गंध आने लगती है. इसको ही यूरेमिक फेटर कहते हैं, हालांकि कुछ लोगों में मुंह के सूखने या मसूड़ों की बीमारी के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन अगर ये समस्या नहीं है और मुंह से बदबू भी आ रही है तो किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है. खासतौर पर अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो.

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किन लक्षणों के साथ करानी चाहिए किडनी की जांच?

पैरों, टखनों और चेहरे पर सूजन आना

पेशाब में झाग आना

बिना ज्यादा काम किए थकान महसूस होना

स्किन में खुजली होना

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किडनी की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट जरूरी?

Serum Creatinine: इससे पता चलता है कि किडनी खून को कितनी अच्छी तरह फिल्टर कर रही है.

eGFR: इससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता का अंदाजा लगाया जाता है.

Blood Urea: इससे खून में यूरिया का स्तर पता चलता है.

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