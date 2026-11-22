वीकेंड पर अगर कुछ मीठा और खास खाने का मन हो तो इमरती से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. उड़द दाल से बनी यह पारंपरिक भारतीय मिठाई बाहर से एकदम कुरकुरी और अंदर से चाशनी से लबालब भरी होती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि इमरती का सही शेप और हलवाई जैसा कुरकुरापन सिर्फ दुकानों पर ही मिल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है.

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बिना किसी केमिकल, रंग या सांचे के, सिर्फ उड़द दाल और देसी घी की मदद से आप घर पर ही एकदम परफेक्ट और रसीली इमरती बना सकते हैं.

आवश्यक सामग्री:

बिना छिलके वाली उड़द दाल: 1 कप (4-5 घंटे भीगी हुई)

अरारोट या कॉर्नफ्लोर: 1 बड़ा चम्मच (कुरकुरेपन और बाइंडिंग के लिए)

ऑरेंज फूड कलर या केसर: एक चुटकी (वैकल्पिक)

देसी घी: तलने के लिए

चीनी: 2 कप (चाशनी के लिए)

पानी: 1 कप

हरी इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

नींबू का रस: 1/2 छोटा चम्मच (चाशनी जमने से रोकने के लिए)

परफेक्ट इमरती बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

दाल को गाढ़ा पीसें: उड़द दाल का पानी पूरी तरह निकालकर कम से कम पानी के साथ मिक्सी में महीन पेस्ट बनाएं.

एक ही दिशा में फेंटें: बैटर में 1 चम्मच अरारोट मिलाकर उसे हाथ से 8-10 मिनट तक एक ही दिशा में फेंटें. बैटर हल्का होकर पानी में तैरने लगे तो समझें बैटर तैयार है.

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एक तार की चाशनी: चाशनी चिपचिपी और हल्की 1 तार की होनी चाहिए. चाशनी में नींबू का रस मिलाने से चीनी जमती नहीं है.

बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि:

एक बर्तन में 2 कप चीनी और 1 कप पानी डालकर उबलने रखें. इसमें इलायची पाउडर, केसर और 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर 1 तार की चाशनी बना लें और गैस बंद कर दें.

फेंटे हुए उड़द दाल के बैटर को किसी सूती कपड़े (जिसमें बीच में छोटा छेद हो) या फिर दूध के खाली पैकेट/पाइपिंग बैग में भर लें.

एक चौड़ी (फ्लैट) कढ़ाई में देसी घी मध्यम गरम करें. बैटर वाले बैग से घी में गोल-गोल चक्कर बनाते हुए उसके ऊपर छोटे रिंग्स (इमरती का शेप) बनाएं.

इमरती को मध्यम-धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरी और कुरकुरी होने तक सेकें.

गरम-गरम इमरती को कढ़ाई से निकालकर तुरंत हल्की गुनगुनी चाशनी में डालें और 2-3 मिनट के लिए डुबोकर रखें ताकि वह रस सोख ले.

चाशनी से निकालकर गरमा-गरम या ठंडी रसभरी इमरती सर्व करें!

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