जिस उम्र में किसी इंसान के फेफड़ों को पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए, उस उम्र में वे जवाब देने लगे हैं. अब 30 साल की उम्र में भी कुछ लोगों के फेफड़ों की हालत 50 साल के व्यक्ति जैसी हो रही है. इसकी एक बड़ी वजह वह जहरीली हवा है, जिसमें हम हर दिन सांस ले रहे हैं. लगातार बढ़ता प्रदूषण अब सांस फूलने और अस्थमा तक ही सीमित नहीं रह गया है. यह फेफड़ों की क्षमता को घटाकर उन्हें समय से पहले बूढ़ा कर रहा है. यहां तक कि कम उम्र में फेफड़ों का कैंसर हो रहा है. कैंसर के 50 फीसदी मरीज वह हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है.

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आखिर प्रदूषण हमारे फेफड़ों को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है? कैसे 30 साल के व्यक्ति के फेफड़े 50 साल के इंसान जैसे हो रहे हैं? क्यों अब कम उम्र में भी लंग कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं? क्या AQI सुधरने के बाद फेफड़ों को हुआ नुकसान ठीक हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नुकसान को रोका जा सकता है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए Aajtak.in ने देश के जाने-माने लंग ट्रांसप्लांट सर्जन और मेदांता, गुरुग्राम में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन के चेयरमैन डॉ. अरविंद कुमार से बातचीत की है.

डॉ. अरविंद कई सालों तक दिल्ली एम्स में भी रहे हैं. उन्हें लंग कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों के इलाज का कई दशकों का अनुभव है. वह बताते हैं कि फेफड़ों की उम्र का अंदाजा उनकी काम करने की क्षमता से लगाया जाता है. इसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) और स्पाइरोमेट्री जैसे टेस्ट किए जाते हैं. इन जांचों में कई लोगों में कम उम्र में ही फेफड़ों की क्षमता काफी कम पाई गई है. यह फेफड़ों के समय से पहले कमजोर होने का संकेत है. हालांकि उम्र बढ़ने के साथ फेफड़ों की क्षमता में कुछ कमी आना सामान्य है, लेकिन प्रदूषण, धूम्रपान और दूसरी वजहों से यह गिरावट कम उम्र में ही होने लगी है. कई मरीज ऐसे हैं, जिनकी उम्र 30 साल है, लेकिन फेफड़ों की कार्यक्षमता 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति जैसी हो गई है. चिंता की बात यह भी है कि प्रदूषण के बीच फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं और कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं. बीते कुछ सालों में ये पैटर्न ज्यादा देखा जा रहा है.

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सवाल: प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों को नुकसान कैसे होता है?

डॉ. अरविंद कहते हैं कि प्रदूषण फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचाता है. प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे-छोटे कण सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचते हैं और वहां गंभीर असर डालते हैं. हवा में मौजूद बारीक कण सांस की नलियों में सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं. इससे खांसी, गले में परेशानी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

प्रदूषण का संपर्क कम होने पर इन लक्षणों में सुधार भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक प्रदूषण झेलने से फेफड़ों की क्षमता प्रभावित होती है. इससे अस्थमा और सीओपीडी (COPD) जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. देखा भी जा रहा है कि जो लोग समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं उनमें ये बीमारियां हो रही हैं.

प्रदूषण को लेकर एक आम धारणा है कि सर्दियां खत्म होते ही खतरा भी खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है. प्रदूषण से होने वाला नुकसान हमेशा एक जैसा नहीं होता. कुछ असर परमानेंट भी रह सकता है और कुछ समय के साथ ठीक हो जाता है.

सवाल: कोई लक्षण नहीं है, तो भी फेफड़ों की जांच करवानी चाहिए?

यह जरूरी नहीं है कि फेफड़ों को नुकसान होने पर हर व्यक्ति को तुरंत इसके लक्षण महसूस हों. डॉ. अरविंद के मुताबिक, जिन इलाकों में प्रदूषण का लेवल ज्यादा रहता है, वहां बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भी अपने फेफड़ों की सेहत को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है. खासकर जिन लोगों को लगातार खांसी रहती है या जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर लंग्स के टेस्ट कराने चाहिए. फेफड़ों की क्षमता का पता लगाने के लिए PFT और स्पाइरोमेट्री जैसे टेस्ट किए जाते हैं. बच्चों और बुजुर्गों में भी जरूरत के हिसाब से दूसरी जांचें कराई जा सकती हैं. बच्चों में फीनो टेस्ट से लंग्स की एयरवेज की सूजन का पता लगाया जाता है.

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सवाल : प्रदूषण फेफड़ों का कैंसर कैसे कर रहा है?

प्रदूषण और इसमें मौजूद छोटे- छोटे कणों को ग्रुप-1 कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ) की श्रेणी में रखा गया है. ये छोटे-छोटे कण सांस के जरिए फेफड़ों के टिश्यू और सेल्स में बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं. इन छोटे कणों में मौजूद पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे केमिकल फेफड़ों की सेल्स में जाकर उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और जेनेटिक बदलाव (म्यूटेशन)करते हैं. प्रदूषण के कारण शरीर में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. लंबे समय तक इसके रहने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है.

सवाल: क्या कम उम्र में ही फेफड़ों का कैंसर हो रहा है

डॉ. अरविंद बताते हैं कि बीते कुछ सालों में लंग कैंसर के मामले काफी बढ़े हैं. प्रदूषण इसका एक बड़ा कारण है. उनके पास आने वाले लंग कैंसर के मरीजों में करीब 50 फीसदी ऐसे हैं, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया है, फिर भी उनको फेफड़ों का कैंसर हो गया है. लंग्स कैंसर के मरीजों में पुरुष और महिलाओं के अनुपात में करीब 40 फीसदी महिलाएं हैं. एक बड़ी चिंता यह है कि 30 से 40 साल की उम्र में भी लंग कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं. एक और समस्या यह है कि करीब 90 फीसदी मामले एडवांस यानी बीमारी की आखिरी स्टेज में सामने आते हैं. इसका एक बड़ा कारण देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर समय रहते लंग कैंसर की पहचान नहीं हो पाना है.

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कई मामलों में लंग कैंसर को टीबी की बीमारी समझकर मरीज का लंबे समय तक उसी का इलाज चलता रहता है. इससे कैंसर की पहचान में देरी हो सकती है और बीमारी बढ़ सकती है, मरीज तब इलाज के लिए पहुंच पाते हैं, जब स्थिति काफी बिगड़ चुकी होती है.

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सवाल: फेफड़ों को डिटॉक्स करने का दावा कितना सच है?

बाजार में फेफड़ों को साफ करने के नाम पर कई तरह के दावे सामने आते हैं. कहीं खास डाइट से लंग्स डिटॉक्स करने की बात होती है, तो कहीं 15 मिनट ऑक्सीजन लेने से फेफड़े साफ होने का दावा किया जाता है.डॉ. अरविंद कुमार ऐसी बातों को लेकर आगाह करते हैं. उनका कहना है कि फेफड़ों को साफ करने का कोई जादुई तरीका नहीं है. मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी खास डाइट या कुछ देर ऑक्सीजन थेरेपी लेने से फेफड़ों में जमा प्रदूषण बाहर निकाला जा सकता है. ऐसे में लोगों को सलाह है कि इस प्रकार के किसी भी दावों के फेर में न फंसे.

सवाल: एयर प्यूरीफायर और मास्क लगाना कितना फायदेमंद है?

डॉ. अरविंद कुमार एक अहम बात की ओर ध्यान दिलाते हैं. वह कहते हैं कि हर व्यक्ति पूछता है कि प्रदूषण से अपने फेफड़ों को कैसे बचाएं, लेकिन यह सवाल बहुत कम लोग करते हैं कि प्रदूषण कम कैसे किया जाए. आखिर कोई व्यक्ति महीनों तक एक कमरे में बंद नहीं रह सकता, नौकरी और दूसरे जरूरी कामों के लिए उसे बाहर निकलना ही पड़ता है. एयर प्यूरीफायर से प्रदूषण के बारीक कणों को कम किया जा सकता है. बाहर निकलते समय सही फिटिंग वाला N95 मास्क भी मददगार हो सकता है, लेकिन इसे भी हर समय पहनना संभव नहीं है. न ही हर समय एयर प्यूरिफायर में आप रह सकते हैं. ऐसे में जबतक आप धूल, धुआं और प्रदूषण फैलाने वाले सोर्स पर रोक लगाने के लिए गंभीरता से काम नहीं करते और लोग खुद भी प्रदूषण कम करने में योगदान नहीं देते, तब तक फेफड़ों को प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित रखना मुश्किल रहेगा.

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प्रदूषण को सालभर की समस्या मानकर करने होंगे प्रयास

ऐसे में समय की जरूरत ये है कि हमें प्रदूषण को सर्दियों की या कुछ महीनों की समस्या न मानकर इससे बचाव और इसको कम करने के तरीकों पर सालभर काम करने की जरूरत है. इसको प्राथमिकता पर लेकर और लोगों को जागरूक करने बड़े स्तर पर काम करना होगा. तभी आने वाले सालों में प्रदूषण को काबू करने में मदद मिलेगी और हम एक प्रदूषण फ्री वातावरण में रह सकेंगे.



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