Kal Ka Rashifal 28 August 2026: रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण कल, 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई, धन लाभ के योग

कल यानी 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा.इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिससे इस दिन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बढ़ गया है.भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन इस बार चंद्र ग्रहण के संयोग के बीच पड़ रहा है.हालांकि, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा.ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अलग हो सकता है.आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन.

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मेष

वाणिज्यिक कार्यों में गति आएगी.कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.सहकर्मियों और मित्रों का सहयोग मिलेगा.प्रबंधन से जुड़े मामलों पर फोकस बढ़ेगा.कार्य विस्तार की योजनाओं को गति मिलेगी.प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का प्रयास करेंगे.अपनों के समर्थन से उत्साहित रहेंगे.

कारोबार में इच्छित परिणाम मिलेंगे.व्यापार में तेजी बनी रहेगी.लाभ की स्थिति बेहतर होगी.कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे.अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. वित्तीय हितों को साधने में सफल होंगे.कार्ययोजनाओं को गति मिलेगी.व्यावसायिक मामलों में रुचि बढ़ेगी.उन्नति के अवसर मिलेंगे. रिश्तों में खुशियां बढ़ेंगी.प्रेम संबंध मजबूत होंगे.परस्पर विश्वास बढ़ेगा.प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.मन की जरूरी बात कह पाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.अनुशासन बनाए रखें.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: चमकदार लाल

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न का वितरण करें.रक्षासूत्र बांधें. सक्रिय रहें.

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वृष

कामकाजी उपलब्धियों को बल मिलेगा.व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाएंगे.वरिष्ठों और जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा.कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी.परिस्थितियों पर नियंत्रण मजबूत होगा.परिवार से करीबी बढ़ेगी.

कामकाज में तेजी आएगी.लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे.व्यापारिक लेनदेन में गति आएगी.नए प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. लाभ बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे.आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.पद, प्रभाव और सम्मान में वृद्धि होगी. प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.रिश्तों में मधुरता आएगी.परिवार का सहयोग मिलेगा.प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.आपसी तालमेल बेहतर होगा. इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी.मनोबल बढ़ा रहेगा.संतुलन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: ओपल

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें.मिष्ठान्न बांटें.रक्षासूत्र बांधें और अपने वचन को पूरा करें.

मिथुन

भाग्य का साथ मिलेगा.वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा.महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है.कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी.प्रबंधकीय क्षमता का लाभ मिलेगा.महत्वपूर्ण बातचीत में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे.रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा.

कार्य व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी.प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे.नई पहल करने का भाव रहेगा.कला और कौशल में निखार आएगा. व्यावसायिक पक्ष मजबूत होगा.लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा.इच्छित सफलता मिलने के योग हैं.अवसरों का लाभ उठाएंगे.बचत में सुधार होगा.

पारिवारिक संबंध मधुर होंगे.प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी.रिश्तों में मिठास आएगी.परिवार के साथ आनंददायक समय बिताएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.वाणी में मधुरता रखें.टीम भावना बढ़ेगी.

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शुभ अंक: 1, 5 और 6

शुभ रंग: आसमानी नीला

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न का वितरण करें.रक्षासूत्र बांधें और सुखद यात्रा करें.

कर्क

कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें.नीति और नियमों का पालन करें.नए लोगों से बातचीत में सावधानी बरतें.निजी मामलों में निरंतरता रखें.विरोधियों से सतर्क रहें.किसी के बहकावे में आने से बचें.परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

पेशेवर लोगों के साथ मिलकर चलें.व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करें.करियर और कारोबार में नियमितता बनाए रखें.नियमों का उल्लंघन करने से बचें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.लेनदेन में स्पष्टता रखें.बचत पर ध्यान दें.खर्चों को नियंत्रित रखें.बजट बनाकर आगे बढ़ें. परिवार और करीबियों की खुशी का ध्यान रखें.भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें.वाणी में विनम्रता बनाए रखें.करीबी व्यक्ति की सलाह पर विचार करें. जल्दबाजी और आवेश से बचें.स्वास्थ्य में सुधार होगा.सामंजस्य बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2 और 6

शुभ रंग: गुलाबी

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें.मिष्ठान्न बांटें.रक्षासूत्र बांधें और विनम्रता बनाए रखें.

सिंह

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.कामकाज में स्थिरता बढ़ेगी.निजी मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे.शुभ समाचार मिल सकता है.परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे.रक्षाबंधन पर अपनों का साथ और विश्वास मिलेगा.

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करियर में सुधार आएगा.व्यापार में विश्वास बना रहेगा.औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी.साझेदारी से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी.आर्थिक मामले बेहतर होंगे.भूमि-भवन और स्थायी संपत्ति से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी.आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. निजी संबंध मजबूत होंगे.मित्रों से नजदीकी बढ़ेगी.परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे.प्रियजनों का विश्वास मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न का वितरण करें.रक्षासूत्र बांधें और बड़ा सोचें.

कन्या

कामकाजी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं.पेशेवर संबंधों में सावधानी बरतें.जोखिम लेने से बचें.मेहनत और लगन से काम करें.समय प्रबंधन पर ध्यान दें.अनुभवी लोगों की सलाह लें.अनावश्यक तनाव से बचने की कोशिश करें.

कार्यक्षेत्र में दबाव बना रह सकता है.क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने से बचें.उधार के लेनदेन से दूर रहें.मेहनत से कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. खर्च और निवेश पर नजर रखें.बजट बिगड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें.आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम संबंधों में सतर्कता रखें.मन की बात कहते समय धैर्य और विनम्रता बरतें.रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.अपनों का सम्मान करें. लापरवाही से बचें.स्वास्थ्य संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें.अतिउत्साह से बचें.मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 5 और 6

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें.मिष्ठान्न बांटें.रक्षासूत्र बांधें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

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तुला

मन के मामलों में सहजता बढ़ेगी.रिश्तों में उत्साह रहेगा.परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा.लक्ष्यों पर फोकस रहेगा.मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.कामकाज में रुचि बनी रहेगी.विवाद से बचेंगे और अपनी बात शांति से रखेंगे.

कार्यव्यवस्था मजबूत होगी.परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है.कार्यक्षमता बेहतर होगी.व्यापार में उत्साह बना रहेगा. आय और बचत पर ध्यान देंगे.बैंकिंग से जुड़े कार्य पूरे होंगे.लाभ के अवसर मिलेंगे.व्यावसायिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.मित्रों और करीबियों से मुलाकात होगी.मन की बात साझा करेंगे.रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा.रचनात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: हीरे के समान

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न का वितरण करें.रक्षासूत्र बांधें और कार्यों में तेजी बनाए रखें.

वृश्चिक

परिवार के साथ समय बिताएं.निजी मामलों पर फोकस रहेगा.वरिष्ठों की सलाह को महत्व दें.संवाद में सावधानी बरतें.घर-परिवार से करीबी बढ़ेगी.भय, भ्रम और बहकावे की स्थिति से बचें.भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी न करें.

कामकाज सकारात्मक रहेगा.कारोबारी रूटीन में सुधार होगा.प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर होगा.करियर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.जरूरी खरीदारी कर सकते हैं.भवन और वाहन की खरीदारी में रुचि बढ़ सकती है.नियम-कानून का पालन करें. प्रेम संबंधों में सावधानी रखें.रिश्तों में जल्दबाजी न करें.महत्वपूर्ण बातचीत में धैर्य रखें.प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें.बहस से बचें.स्वास्थ्य पर ध्यान दें.मितभाषी रहें और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस करें.

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शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें.मिष्ठान्न बांटें.रक्षासूत्र बांधें और स्वार्थ से बचें.

धनु

सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.कार्यगति तेज होगी.साहस और पराक्रम से सफलता मिलेगी.अनुभव का लाभ उठाएंगे.व्यर्थ की चर्चाओं से बचें.रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार और संबंधियों के साथ सुखद समय बीतेगा.

साहस और सक्रियता बनाए रखेंगे.कार्य विस्तार पर जोर रहेगा.वादे पूरे करेंगे.भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी.टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. वित्तीय कार्यों में विस्तार होगा.आर्थिक लक्ष्यों को गति मिलेगी.लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है.कार्य समय पर पूरे करेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे.रिश्तों में उत्साह रहेगा.परिवार और संबंधियों के साथ सुखद समय बिताएंगे.भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.किसी उत्सव में शामिल हो सकते हैं. मनोबल ऊंचा रहेगा.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: क्रीम

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न का वितरण करें.रक्षासूत्र बांधें और नई पहल करने से न घबराएं.

मकर

घर-परिवार के लोगों की खुशी बढ़ाएंगे.संबंध निभाने में आगे रहेंगे.आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.पैतृक कार्यों में गति आएगी.पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा.करीबियों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

पारंपरिक कारोबार में बेहतर स्थिति बनाएंगे.पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी.कारोबारी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे.कामकाज में सकारात्मकता बनी रहेगी.आर्थिक वृद्धि के प्रयास सफल होंगे.वित्त प्रबंधन बेहतर करेंगे.लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.बैंकिंग से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार के लिए प्रयास करेंगे.प्रियजनों से मुलाकात होगी.मित्रों का समर्थन मिलेगा.परिवार में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.मन के मामले बेहतर होंगे.खानपान संतुलित रखें.सामंजस्य बनाए रखें.

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शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: स्लेटी

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें.मिष्ठान्न बांटें.रक्षासूत्र बांधें और घर की साज-सज्जा पर ध्यान दें.

कुंभ

नई चीजें सीखने और कुछ नया करने का भाव रहेगा.रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.अपनों के साथ तालमेल रहेगा.संपर्क और संवाद बेहतर होंगे.महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी.परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व खुशी से मनाएंगे.

कार्यक्षेत्र में शुभता बनी रहेगी.आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा.कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.सहकर्मियों का भरोसा मिलेगा. वित्तीय मामले अनुकूल रहेंगे.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.कार्ययोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे.सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रेम और स्नेह से करीबियों को प्रभावित करेंगे.निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी.आपसी विश्वास मजबूत होगा.सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे.स्वास्थ्य में सुधार होगा.उत्साह और मनोबल बढ़ेगा.खानपान पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1, 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न का वितरण करें.रक्षासूत्र बांधें और सहयोग की भावना बढ़ाएं.

मीन

विनय और विवेक से आगे बढ़ेंगे.कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.न्यायिक मामलों पर फोकस रहेगा.पेशेवर मामलों में सजग रहें.नीति और नियमों का पालन करें.वाद-विवाद से दूर रहें.कुछ मामले लंबित रह सकते हैं.

कार्यों में लापरवाही न करें.पेशेवर यात्रा में सावधानी बरतें.लाभ सामान्य रहेगा.न्यायिक मामलों में गति आ सकती है.कामकाज में स्पष्टता रखें.वित्तीय मामलों में जल्दबाजी से बचें.उधार के लेनदेन से दूर रहें.जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें.आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें. रिश्तों में सहजता बनाए रखें.प्रियजनों की भावनाओं का ध्यान रखें.संबंधों में यादगार पल बनेंगे.प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं.व्यक्तिगत मामलों में सावधानी रखें.जल्दबाजी न करें.नियमों का पालन करें.आवेश में कोई निर्णय न लें.स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1, 3 और 6

शुभ रंग: कांसे के समान

कल का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें.मिष्ठान्न बांटें.रक्षासूत्र बांधें और धन का अपव्यय करने से बचें.

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