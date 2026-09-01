'मेरी हत्या...', तेज प्रताप यादव की जान को खतरा? शॉकिंग दावे से मची हलचल, बोले- धोखा हुआ

लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों 'भोजपुरी बवाल' शो में गर्दा उड़ा रहे हैं. राजनीति के बाद अब शोबिज की दुनिया में भी वो छाए हुए हैं. शो में तेज प्रताप की रियल साइड देखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. लेकिन अब शो में उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, जिसके बाद फैंस के बीच हलचल मच गई है.

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क्या बोले तेज प्रताप यादव?

भोजपुरी बवाल शो में तेज प्रताप यादव ने अब दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है. उनकी हत्या कराने की साजिश की जा रही है. तेज प्रताप शो के प्रोमो वीडियो में कहते दिखे- हरियाणा का जो जयचंद है, उसने दिल्ली में बड़े नेता संग मिलकर दिल्ली केंद्र में हमारी सुरक्षा हटवा दी.

तेज प्रताप आगे बोले- हमें धमकियां भी मिलती हैं. हमें जगह-जगह जाना पड़ता है ना. कौन डायनामाइट लगा दे, कौन बम लगा दे. लगता है कि ये जयचंद मेरी हत्या करवाएगा. तभी ये लोग मानेंगे.

तेज प्रताप के पीए ने किया धोखा?

तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि जयचंद का आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्लान है. तेज प्रताप ने अपने पीए मोतीलाल पर भी उनके साथ गद्दारी करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें उससे जान का खतरा है. मोतीलाल उनके विरोधी से मिला हुआ था और वो पार्टी का 20 लाख फंड लेकर भाग गया.

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तेज प्रताप के खुलासे ने उनके फैंस के बीच हलचल मचा दी है. फैंस तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं. फैंस प्रोमो के कमेंट सेक्शन में तेज प्रताप से उनका खास ध्यान रखने को कह रहे हैं.

परिवार संग रिश्तों पर भी छलका दर्द

बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तेज प्रताप शो में कई शॉकिंग खुलासे कर चुके हैं. पिता और भाई संग रिश्ते में आई दूरियों पर भी उन्होंने खुलकर बात की थी. उन्होंने परिवार पर भी उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया था. भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप के सनसनीखेज खुलासों ने हलचल मचाई हुई है.



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