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पाकिस्तान की ट्रेनों में खाने में मिलती हैं ये चीजें, ऐसा होता है AC कोच!

पाकिस्तान की ट्रेनों में खाने की क्वालिटी काफी खराब होती है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. साथ ही यहां ट्रेन में डेंटल किट भी दिए जाते हैं.

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पाकिस्तान की कुछ AC ट्रेन में डेंटल किट भी दिए जाते हैं. (Photo: Youtube/Irfaniyaat)
पाकिस्तान की कुछ AC ट्रेन में डेंटल किट भी दिए जाते हैं. (Photo: Youtube/Irfaniyaat)

अक्सर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की लाइफस्टाइल के वीडियो वायरल होते रहते हैं. हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारे साथ आजाद हुए पाकिस्तान में जीवन कैसा है और वहां के हालात कैसे हैं. जहां भारत में वंदे भारत जैसी कई लग्जरी और हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, वहीं पाकिस्तान इस मामले में अभी काफी पीछे है. आपने कई बार पाकिस्तान की ट्रेनों के हाल देखे होंगे. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान की ट्रेनों में खाना कैसा मिलता है और वहां रेलवे के खाने का क्या हाल है?

दरअसल, यूट्यूब पर पाकिस्तान की ट्रेनों में यात्रा कर रहे एक व्लॉगर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दिखा रहा है कि आखिर पाकिस्तान की ट्रेनों में किस तरह का खाना मिलता है. ये वीडियो पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेनों में से एक ट्रेन का है और ट्रेन के प्रीमियम डिब्बे में ये वीडियो बनाया गया है. वीडियो बनाने वाला शख्स खाने से नाराज दिखाई दे रहा है और रेलवे की ओर से दिए जाने वाले खाने को खराब बता रहा है. 

वीडियो बना रहा व्लॉगर बता रहा है कि वो लाहौर से कराची के लिए पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं. इसके बाद जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो ट्रेन टाइम पर आ तो जाती है, लेकिन फिर वापस चली जाती है और 4 घंटे तक वापस ही नहीं आती. फिर चार  घंटे के बाद ट्रेन रवाना होती है और डिनर  भी काफी लेट मिलता है. 

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क्या-क्या मिलता है?

वीडियो में बताया जा रहा है कि लोगों को खाने में एक ठंडी रोटी, मटर की सब्जी के साथ चिकन का सालन और चावल दिया गया. इसके साथ ही वीडियो व्लॉगर खाने की काफी बुराई कर रहा है और बता रहा है कि ये बहुत ही खराब खाना है. वहीं, वीडियो में ब्रेकफास्ट के बारे में भी बताया गया है, जिसके अनुसार यात्रियों को एक ऑमलेट और एक रोटी, एक टी किट मिलता है. लेकिन, व्लॉगर ने बताया कि ये रोटी ऐसी थी, जैसे कोई इसे धोकर ला रहा हो.

लेकिन, पाकिस्तान की रेलवे की ओर से एक और किट जिया जाता है, जो भारत में आम नहीं है. दरअसल, वहां ट्रेन में यात्रियों को डेंटल किया भी दिया जाता है, जिसमें ब्रश टूथपेस्ट आदि भी शामिल है.

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