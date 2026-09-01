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आंध्र प्रदेश: सिगरेट जलाने को नहीं दी माचिस, चाकू मारकर सरेआम किया मर्डर, आरोपी फरार

आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया. पत्थरबाजी के बाद एक शख्स ने घर से चाकू लाकर दूसरे की हत्या कर दी. पढ़ें कत्ल की ये सनसनीखेज कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में मामूली बात को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. वहां सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने को लेकर दो लोगों के बीच कहासुनी हो गई और बाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना वेमुरु मंडल के वेल्लाबाडु गांव की है और शनिवार देर रात करीब 11 बजे हुई. पुलिस के मुताबिक, विवाद में शामिल दोनों व्यक्ति उस समय नशे में थे.

पुलिस के अनुसार, सीएच चरण तेजा रात करीब 11 बजे वेल्लाबाडु गांव की एक सड़क से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात गांव के रहने वाले 46 वर्षीय ईपुरु योहान से हुई. चरण तेजा ने योहान से सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी, लेकिन योहान ने उन्हें माचिस देने से इनकार कर दिया. इसी छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला खूनी झगड़े में तब्दील हो गया.

माचिस को लेकर शुरू हुई बहस के बाद दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वे एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे. सड़क पर हंगामा सुनकर आसपास रहने वाले लोग मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव करते हुए दोनों को शांत कराया और समझाकर अपने-अपने घर लौटने के लिए कहा. उस वक्त ऐसा लगा कि मामला वहीं खत्म हो गया है, लेकिन कुछ देर बाद विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया.

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पुलिस के मुताबिक, चरण तेजा कुछ समय बाद अपने घर से चाकू लेकर वापस आया. आरोप है कि उसने योहान पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल योहान मौके पर ही गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों और पड़ोसियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल, तेनाली ले गए.

घायल योहान को पड़ोसियों ने तेनाली के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद केस दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपी चरण तेजा की तलाश जारी है.

पड़ोसियों के मुताबिक, योहान के परिवार की हालत भी बेहद खराब है. वह अपनी पत्नी और बेटे को पीछे छोड़ गया है. बताया गया है कि उसकी पत्नी जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ हैं, जबकि उनका बेटा बचपन से ही एक बीमारी से जूझ रहा है. इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं, पुलिस के अनुसार आरोपी चरण तेजा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.

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