scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई के अस्पताल में बुर्के पर बवाल, महिला वकील को एंट्री नहीं मिली, सिक्योरिटी ने कहा- यहां बच्चा चोरी होता है

मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में भर्ती किसी रिश्तेदार से मिलने पहुंची महिला वकील और उसकी साथी को गार्ड ने यह कहकर रोक दिया कि यहां बच्चा चोरी होता है.

Advertisement
X
बुर्का पहनकर रिश्तेदार से मिलने अस्पताल पहुंची थी वकील (Photo: Representational)
बुर्का पहनकर रिश्तेदार से मिलने अस्पताल पहुंची थी वकील (Photo: Representational)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि दो महिलाएं बुर्का पहनकर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल पहुंचती हैं. बीएमसी की ओर से संचालित इस हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मियों और बुर्का पहने पहुंची महिलाओं में बहस होती है.

सिक्योरिटी ने बच्चा चोरी की घटनाएं होने का उल्लेख करते हुए महिलाओं को प्रवेश देने से इनकार कर दिया. यह वीडियो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का बताया जा रहा है. हालांकि, इसके दिन-तारीख और समय को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है. बताया जाता है कि पेशे से एडवोकेट जेहरा शेख किसी रिश्तेदार से मिलने कूपर हॉस्पिटल पहुंची थीं.

जेहरा शेख के रिश्तेदार का कूपर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. जेहरा के साथ उनकी एक दोस्त भी थी और दोनों ही दोस्तों ने बुर्का पहन रखा था. जेहरा और उनकी दोस्त को हॉस्पिटल के मेन गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंट्री से रोक दिया.

सम्बंधित ख़बरें

आम चीजों की बढ़ती क़ीमत की वजह से मुंबईकरों की जेब पर बोझ बढ़ गया है (Photo: ITG)
मुंबई में महंगाई वाला 'मंगलवार'... चाय से रात के सफर तक सब हुआ महंगा!
Mumbai Milk Price Hike
मुंबई में दूध के दाम 9 रुपये बढ़े, तबेले का दूध हुआ 100 के पार
मुंबई में आज से CNG 2 रुपये और घरेलू PNG 1 रुपये महंगी हो गई (Photo: PTI)
मुंबई में CNG-PNG के साथ ऑटो-टैक्सी भी महंगी, आज से लागू हुईं नई दरें
maharashtra mother ramabai
47 की उम्र में चप्पल हाथ में ले नंगे पैर मैराथन जीती मां
मुंबई के सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स बनने का इतिहास (Photo-ITG)
मुंबई को क्यों कहा जाता है 7 टापुओं का शहर? जानें मायानगरी की कहानी

यह भी पढ़ें: सिर पर बुर्का, हाथ में तिरंगा और मिशन बीजेपी का... यूपी में क्या बदल रहा मुस्लिम महिलाओं का मिजाज?

सिक्योरिटी गार्ड ने जेहरा और उनकी दोस्त को रोकते हुए कहा कि यहां बच्चा चोरी होता है. सिक्योरिटी गार्ड्स ने जेहरा और उनकी दोस्त से बुर्का हटाने के लिए कहा. जेहरा ने इससे इनकार करते हुए बुर्का हटवाए जाने को अपनी गरिमा और निजता का उल्लंघन बताया. उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन बताया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गोंडा: बुर्का पहनाकर हिंदू छात्राओं को डांस कराने वाले स्कूल पर एक्शन, BSA ने किया सील, जानें पूरा मामला

वायरल वीडियो को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को बहुत तेजी से वायरल हुआ. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पहनावे या धर्म देखकर अस्पताल में प्रवेश को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आरक्षण के मुद्दे पर क्यों भ‍िड़ गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी? |
    आंध्र प्रदेश: सिगरेट जलाने को नहीं दी माचिस, चाकू मारकर सरेआम किया मर्डर, आरोपी फरार |
    Jeera Biscuit Recipe: बाजार जैसे कुरकुरे जीरा बिस्किट अब बनाएं घर पर, नोट करें ये आसान रेसिपी |
    Shri Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से पहले घर ले आएं ये शुभ चीजें, लड्डू गोपाल का मिलेगा आशीर्वाद! |
    NCLT ने सुभाष चंद्रा के 6.25 करोड़ में लोन माफी वाले आदेश पर लगाई रोक |
    अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का किया ऐलान |
    ‘बच गए’ सुनकर डरता नहीं, और ‘92’ देखकर रुकता नहीं... यही वैभव सूर्यवंशी की खूबी भी है, खतरा भी |
    'गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब नीचे आ रही है', पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पोस्ट से यूपी की सियासत में भूचाल |
    आखिर इतनी भयानक बाढ़ में कैसे बचा ये घर? उसके मालिक ने बताया- पूरा सीक्रेट |
    सोना न खरीदें, विदेशों में शादी से बचें... 7.8% जीडीपी बूस्टर के बीच PM मोदी का स्वदेशी मंत्र
    Advertisement