मुंबई के अस्पताल में बुर्के पर बवाल, महिला वकील को एंट्री नहीं मिली, सिक्योरिटी ने कहा- यहां बच्चा चोरी होता है

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि दो महिलाएं बुर्का पहनकर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल पहुंचती हैं. बीएमसी की ओर से संचालित इस हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मियों और बुर्का पहने पहुंची महिलाओं में बहस होती है.

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सिक्योरिटी ने बच्चा चोरी की घटनाएं होने का उल्लेख करते हुए महिलाओं को प्रवेश देने से इनकार कर दिया. यह वीडियो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का बताया जा रहा है. हालांकि, इसके दिन-तारीख और समय को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है. बताया जाता है कि पेशे से एडवोकेट जेहरा शेख किसी रिश्तेदार से मिलने कूपर हॉस्पिटल पहुंची थीं.

जेहरा शेख के रिश्तेदार का कूपर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. जेहरा के साथ उनकी एक दोस्त भी थी और दोनों ही दोस्तों ने बुर्का पहन रखा था. जेहरा और उनकी दोस्त को हॉस्पिटल के मेन गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंट्री से रोक दिया.

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सिक्योरिटी गार्ड ने जेहरा और उनकी दोस्त को रोकते हुए कहा कि यहां बच्चा चोरी होता है. सिक्योरिटी गार्ड्स ने जेहरा और उनकी दोस्त से बुर्का हटाने के लिए कहा. जेहरा ने इससे इनकार करते हुए बुर्का हटवाए जाने को अपनी गरिमा और निजता का उल्लंघन बताया. उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन बताया.

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वायरल वीडियो को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को बहुत तेजी से वायरल हुआ. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पहनावे या धर्म देखकर अस्पताल में प्रवेश को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

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