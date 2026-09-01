Shri Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से पहले घर ले आएं ये शुभ चीजें, लड्डू गोपाल का मिलेगा आशीर्वाद!

Shri Krishna Janmashtami 2026: इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी. द्रिक पंचांग के अनुसार, हर वर्ष यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी से पहले घर में कुछ विशेष चीजें लाना शुभ माना जाता है. इन चीजों का संबंध भगवान श्रीकृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सनातन परंपराओं से जोड़ा जाता है.

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इन पांच चीजों में से एक भगवान श्रीकृष्ण की सबसे प्रिय मानी जाती है, एक सुख-समृद्धि से जुड़ी है, एक बाल गोपाल की लीलाओं की याद दिलाती है और एक ऐसी चीज है, जिसके बिना श्रीकृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है. तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी से पहले घर में कौन सी 5 चीजें लाना शुभ माना जाता है.

भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी

भगवान श्रीकृष्ण और बांसुरी का संबंध बेहद खास माना जाता है. धार्मिक कथाओं के अनुसार, जब कान्हा बांसुरी बजाते थे तो उसकी मधुर धुन से गोकुल का वातावरण आनंदमय हो जाता था. यही वजह है कि बांसुरी को केवल भगवान श्रीकृष्ण का वाद्य यंत्र ही नहीं, बल्कि प्रेम, मधुरता और आनंद का प्रतीक भी माना जाता है. जन्माष्टमी से पहले आप भगवान श्रीकृष्ण के लिए एक सुंदर बांसुरी घर ला सकते हैं और उसे पूजा स्थल में रख सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बांसुरी घर में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता से जुड़ी मानी जाती है.

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बांसुरी हमें जीवन का एक सुंदर संदेश भी देती है. बांसुरी स्वयं भीतर से खाली होती है, लेकिन जब श्रीकृष्ण के अधरों से लगती है तो मधुर संगीत उत्पन्न करती है. इसी तरह, जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखता है, तो उसका जीवन भी शांति और मधुरता से भर सकता है.

गाय और बछड़े की प्रतिमा

दूसरी चीज है गाय और बछड़े की प्रतिमा. जब भी बाल कृष्ण की छवि मन में आती है तो गोकुल की गलियां, गायों के बीच खेलते कान्हा और उनकी बाल लीलाओं की तस्वीर भी सामने आ जाती है. भगवान श्रीकृष्ण को गोपाल और गोविंद जैसे नामों से भी जाना जाता है.

इसी कारण धार्मिक मान्यताओं में गाय और बछड़े की प्रतिमा को प्रेम, पारिवारिक सुख और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. जन्माष्टमी से पहले इसे घर लाकर किसी स्वच्छ और सम्मानजनक स्थान पर रखा जा सकता है. चाहें तो इसे भगवान श्रीकृष्ण के पूजा स्थल के पास भी रख सकते हैं. ध्यान रखें कि किसी भी धार्मिक प्रतिमा को केवल सजावट की वस्तु के रूप में न रखें, बल्कि उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बनाए रखें.

श्री यंत्र

तीसरी चीज है श्री यंत्र. सनातन परंपरा में श्री यंत्र को माता लक्ष्मी से संबंधित एक पवित्र यंत्र माना जाता है. जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के साथ-साथ लक्ष्मी-नारायण की उपासना का भी विशेष महत्व माना जाता है. ऐसे में कुछ लोग जन्माष्टमी से पहले या जन्माष्टमी के दिन घर में श्री यंत्र लाकर उसे पूजा स्थल पर स्थापित करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसकी पूजा धन, वैभव और समृद्धि की कामना से की जाती है.

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अगर आप श्री यंत्र घर में लाते हैं तो उसे साफ और पवित्र स्थान पर रखें तथा अपनी परंपरा और श्रद्धा के अनुसार पूजा करें. हालांकि, पूजा का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, श्रद्धा और अच्छे कर्मों की प्रेरणा भी होना चाहिए.

तुलसी का पौधा

चौथी और बेहद महत्वपूर्ण चीज है तुलसी का पौधा. सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है. भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है और भगवान श्रीकृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. इसी कारण श्रीकृष्ण की पूजा और भोग में भी तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है.

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो जन्माष्टमी से पहले इसे घर लाया जा सकता है. इसे स्वच्छ और उचित स्थान पर रखें और नियमित रूप से इसकी देखभाल करें. जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं.

शुद्ध देसी घी

पांचवीं चीज है शुद्ध देसी घी, जिसका इस्तेमाल जन्माष्टमी की पूजा में किया जा सकता है. जन्माष्टमी की रात भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान विशेष पूजा और आरती की जाती है. इस दौरान दीपक जलाने की भी परंपरा है.

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धार्मिक दृष्टि से दीपक को प्रकाश, पवित्रता और मंगल का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में जन्माष्टमी से पहले पूजा के लिए शुद्ध देसी घी घर लाना शुभ माना जाता है. रात में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के दौरान घी का दीपक जलाकर परिवार के सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना की जा सकती है.

इन 5 चीजों के साथ लें ये 5 संकल्प

जन्माष्टमी केवल पूजा और उत्सव का पर्व नहीं है, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का अवसर भी है. इसलिए इस जन्माष्टमी इन 5 चीजों के साथ अपने जीवन में ये पांच संकल्प भी ले सकते हैं.

- किसी के प्रति अनावश्यक क्रोध नहीं करेंगे.

- अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे.

- माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे.

- घर में प्रेम और शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे.

- अपने कर्म ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे.

भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को अपने कर्तव्य और कर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए. इसलिए इस जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के साथ-साथ उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को भी अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें.

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