Jeera Biscuit Recipe: बाजार जैसे कुरकुरे जीरा बिस्किट अब बनाएं घर पर, नोट करें ये आसान रेसिपी

Jeera Biscuit Recipe: चाय के साथ अगर कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाने को मिल जाए तो उसका मजा दोगुना हो जाता है. यही वजह है कि चाय के साथ बिस्किट लगभग हर घर की पहली पसंद होते हैं. हालांकि, बाजार में कई तरह के बिस्किट आसानी से मिल जाते हैं लेकिन घर पर बने ताजे बिस्किट का स्वाद और खुशबू की बात ही कुछ और होती है. अगर आप भी बेकरी जैसे कुरकुरे जीरा बिस्किट घर पर बनाना चाहते हैं तो यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें. जीरे की हल्की खुशबू, मक्खन का रिच स्वाद और कुरकुरी बनावट इन बिस्किट को बेहद खास बनाती है. तो आइए जानते हैं कि घर पर जीरा बिस्किट कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप मैदा या गेहूं का आटा

1/2 कप मक्खन

2 से 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी

1½ बड़ा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच नमक

1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

1 से 2 बड़े चम्मच ठंडा दूध

जीरा बिस्किट बनाते कैसे हैं?

जीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में जीरे को कम गैस पर 1-2 मिनट तक हल्का भून लें. जब अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें. अब आधे जीरे को हल्का सा दरदरा कूट लें और बाकी आधा साबुत रहने दें. एक बड़े बर्तन में नरम मक्खन और पिसी हुई चीनी डालकर 3-4 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें, ताकि मिश्रण हल्का और क्रीमी हो जाए. अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और दरदरा कुटा हुआ जीरा डालकर मिलाएं. जरूरत के अनुसार 1-2 बड़े चम्मच ठंडा दूध डालें और हल्के हाथों से आटा तैयार करें. ध्यान रखें कि इसे रोटी के आटे की तरह ज्यादा न गूंथें. अब तैयार आटे को प्लास्टिक रैप या ढक्कन से ढककर 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. इसके बाद आटे को बेलकर लगभग ¼ इंच मोटा करें और अपनी पसंद के आकार में बिस्किट काट लें. ऊपर से साबुत भुना हुआ जीरा छिड़कें और हल्का दबा दें. अब पहले से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए हुए ओवन में 15-18 मिनट तक बेक करें या बिस्किट के हल्के सुनहरे होने तक पकाएं. बेक होने के बाद बिस्किट को पूरी तरह ठंडा होने दें. अब आपके जीरा बिस्किट तैयार है. इन्हें एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें और चाय के साथ इनका आनंद लें.

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