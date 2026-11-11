सौरव जोशी के सगे भाई नहीं हैं कुणाली-पीयूष? असली नाम भी नहीं जानते होंगे आप

सौरव जोशी भारत के नंबर-1 यूट्यूबर और व्लॉगर हैं. आज उनके मेन यूट्यूब चैनल के 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. ना सिर्फ सौरव जोशी बल्कि उनका पूरा परिवार ही यूट्यूब पर फेमस हो चुका है और उन्हें डेली फॉलो करने वाले फैन्स उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं. लेकिन कमाल की बात ये है कि जिन सौरव जोशी को इतने लोग फॉलो करते हैं, शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि ये उनका असली नाम नहीं है.

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सौरव जोशी और उनके परिवार को दर्शक कैमरे पर जिन नामों से जानते हैं, असल जिंदगी और कागजात में उनके नाम अलग हैं. परिवार के दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची, भाइयों और दूसरे सदस्यों के असली नामों की जानकारी प्रशंसकों को हैरान कर सकती है. ये जानकारी सौरव जोशी ने खुद एक वीडियो में दी थी.

किस सदस्य का क्या है नाम?

सौरव जोशी का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से ताल्लुक रखता है. यह परिवार कुछ समय हरियाणा के हिसार में भी रहा था और अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक साथ रहता है.

सौरव के पारंपरिक परिवार की नींव बुजुर्ग सदस्यों से जुड़ी है. व्लॉग में दाजी कहे जाने वाले उनके दादाजी का असली नाम जगदीश जोशी है. वहीं, अम्मा के नाम से पहचानी जाने वाली उनकी दादी का असली नाम गोविंदी जोशी है.

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सौरव के पिता का नाम हरीश जोशी है. उन्होंने परिवार को आर्थिक संघर्षों से निकालकर इस मुकाम तक पहुंचाया है. सौरव की मां को परिवार में मम्मी या बड़ी मम्मी कहा जाता है और उनका असली नाम हेमा जोशी है.

व्लॉग के मुख्य चेहरे सौरव जोशी का असली नाम मोहित जोशी है. कैमरे के सामने उन्हें सौरव जोशी के नाम से जाना जाता है. फैन्स साहिल के नाम से जिस सदस्य को जानते हैं, उनका असली नाम गौरव जोशी है. साहिल और सौरव जोशी सगे भाई हैं.

पीयूष और कुणाली का परिवार

सौरव जोशी के चाचा का नाम गिरीश जोशी और चाची का असली नाम रमा जोशी है. वह व्लॉग में अक्सर नजर आती हैं. अपनी चुलबुली हरकतों और गेम खेलने की वजह से इंटरनेट पर पहचान बनाने वाले पीयूष जोशी का असली नाम राहुल जोशी है. इसी तरह व्लॉग में कुणाल या कुणाली कहे जाने वाले सदस्य का असली नाम नकुल जोशी है. पीयूष और कुणाली सगे भाई हैं.

हिसार में रहने के दौरान सौरव ने अपनी कला और संघर्ष के सफर की शुरुआत की थी. यूट्यूब पर सफलता मिलने के बाद पूरा परिवार हल्द्वानी में एकजुट होकर रहता है. सौरव जोशी के इस वक्त कई चैनल हैं, जिनमें सौरव जोशी व्लॉग्स, सौरव जोशी आर्ट्स, सौरव जोशी गेमिंग, सौरव जोशी शॉर्ट्स हैं. इनके अलावा साहिल और पीयूष जोशी का अपना अलग गेमिंग और व्लॉगिंग चैनल भी है.

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