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Rise and Fall 2 Review: वीरेंद्र सहवाग की होस्टिंग ने जमाया रंग, स्वरा भास्कर-शहजाद पूनवाला ने दिखाई पावर

राइज एंड फॉल 2 का पहला एपिसोड दर्शकों को एक ऐसा रियलिटी शो दिखाता है जिसमें ग्लैमर, विवाद, रणनीति और सत्ता का खेल शामिल है. शो में कंटेस्टेंट्स को रूलर्स और वर्कर्स में बांटा गया है, जहां हर फैसला उनकी स्थिति को प्रभावित करता है. शो देखने से पहले पढ़ें रिव्यू.

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कैसा रहा शो का पहला एपिसोड? (Photo: Screengrab)
कैसा रहा शो का पहला एपिसोड? (Photo: Screengrab)

पिछले साल Mx Player पर अशनीर ग्रोवर ‘राइज एंड फॉल’ शो लेकर आए, जिसे दर्शकों ने बेहद प्यार दिया. दर्शकों के प्यार की वजह से ‘राइज एंड फॉल 2’ आ चुका है. शो के होस्ट क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हैं. शो का प्रीमियर 26 सितंबर को हुआ. आइए जानते हैं कि ‘राइज एंड फॉल 2’ कैसा है. 

कैसा रहा दूसरे सीजन का पहला एपिसोड
राइज एंड फॉल सीजन 2’ ने पहले ही एपिसोड से साफ कर दिया है कि ये सिर्फ ग्लैमर और विवादों वाला रियलिटी शो नहीं, बल्कि रणनीति, पैसे और सत्ता का खेल है. 15 कंटेस्टेंट्स को ‘रूलर्स’ और ‘वर्कर्स’ में बांटकर शो एक ऐसा माहौल बनाता है, जहां हर फैसला किसी को ऊपर पहुंचा सकता है और किसी को सीधे नीचे गिरा सकता है.

क्या है शो का फॉर्मेट?
शो में कंटेस्टेंट्स दो अलग-अलग दुनिया में रहते हैं. रूलर्स को लग्जरी पेंटहाउस मिलता है, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहना पड़ता है. चुनौतियों, गठजोड़ और वोटिंग के जरिए वर्कर्स के पास ऊपर उठने का मौका है, वहीं रूलर्स को लगातार अपनी सत्ता बचानी होगी. खास बात ये है कि इस सीजन में दर्शकों को कंटेस्टेंट्स की शुरुआती वैल्यू और उनकी स्थिति तय करने का मौका भी दिया गया. यानी शो में दर्शक केवल वोट करने वाले नहीं, बल्कि गेम की शुरुआत प्रभावित करने वाली ताकत भी बनते हैं.

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सहवाग की होस्टिंग
अशनीर ग्रोवर की जगह वीरेंद्र सहवाग का आना शो का सबसे बड़ा बदलाव है. सहवाग की स्क्रीन प्रेजेंस सहज है और वो जरूरत से ज्यादा नाटक करने की कोशिश नहीं करते. उनका क्रिकेट वाला अनुभव यहां पावर, टीमवर्क और दबाव जैसे पहलुओं को समझने में मदद करता है.

हालांकि, पहले एपिसोड में उनकी होस्टिंग में वह तीखापन कम नजर आता है, जिसकी उम्मीद ऐसे विवादित रियलिटी शो से की जाती है. जैसे-जैसे कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव बढ़ेगा, सहवाग का असली होस्टिंग अंदाज और बेहतर तरीके से सामने आ सकता है.

कंटेस्टेंट्स की कास्टिंग
इस बार शो की कास्ट काफी स्ट्रॉन्ग है. स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला का वैचारिक मतभेद पहले से चर्चा में है. शो में एंट्री लेते ही दोनों की सॉलिड डिबेट देखने को मिली. प्रियंका चाहर चौधरी और करण पटेल टीवी ऑडियंस को जोड़ते हैं, जबकि गौतम गुलाटी जैसे रियलिटी शो के अनुभवी खिलाड़ी गेम में चाल और रणनीति का तड़का लगाते नजर आए. 

काजल राघवानी, सारा गुरपाल, सिवेट तोमर, तेज प्रताप यादव और सोशल मीडिया से जुड़े कंटेस्टेंट्स शो को अलग-अलग दर्शक वर्गों तक पहुंचाते हैं. इस कास्टिंग की खासियत यही है कि यहां टीवी, फिल्म, राजनीति, सोशल मीडिया और रियलिटी शो सभी का मिश्रण देखने को मिलता है.

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कुल मिलाकर राइज एंड फॉल 2, बिग बॉस 20 को टक्कर देने आ गया है. पिछली बार भी शो की लोकप्रियता बिग बॉस पर भारी पड़ी थी. लगता है कि राइज एंड फॉल फिर से इतिहास रचने वाला है. 

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