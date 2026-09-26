लग्जरी लाइफस्टाइल और दौलत... कौन हैं YouTuber मधुमिता? जिनके घर से गायब हो गया सोना और कैश

सोशल मीडिया पर जिंदगी दिखाना आजकल आम बात है. नया घर लिया तो वीडियो. नई कार आई तो वीडियो. महंगे कपड़े, गहने, घूमना-फिरना और कैश... ये सब भी कैमरे के सामने आ जाता है. लेकिन सोचिए, जिस जिंदगी को आप कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, अगर उसी की वजह से किसी की नजर पड़ जाए तो? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आई एक चोरी की कहानी से यही सवाल उठ रहे हैं. यहां एक YouTuber कपल के घर चोर घुसे. पिछला दरवाजा तोड़ा. घर के अंदर पहुंचे. और कथित तौर पर 118 सॉवरेन सोना यानी करीब 944 ग्राम सोना और कैश लेकर निकल गए.

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ये घर नागरकोइल के पास थम्माथुकोनम के वीआईपी गार्डन में है. इसी इलाके में YouTuber मधुमिता अपने पति विनोद कुमार के साथ रहती हैं. रात में अज्ञात लोग कथित तौर पर घर के पिछले हिस्से में पहुंचे. उन्होंने पिछला दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए. इसके बाद घर में रखे सोने के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया. चोरी के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए.

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जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो राजक्कमंगलम पुलिस मौके पर पहुंची. जांच शुरू हुई. घर और आसपास के इलाके को देखा गया. CCTV फुटेज खंगाली जाने लगी. और यहीं से इस चोरी की कहानी में एक दूसरा एंगल जुड़ गया. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोर आखिर घर तक पहुंचे कैसे. और जांच में सोशल मीडिया भी क्यों आ गया है?

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चोरी हुए सोने की मात्रा सुनकर आप भी चौंक सकते हैं. पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, घर से 118 सॉवरेन सोने के गहने चोरी हुए. दक्षिण भारत में सोने की मात्रा बताने के लिए 'सॉवरेन' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. एक सॉवरेन करीब 8 ग्राम का होता है. यानी 118 सॉवरेन करीब 944 ग्राम, यानी लगभग 0.94 किलो सोना. इसके अलावा कैश भी चोरी होने की बात सामने आई है. कितनी नकदी थी, उसकी सटीक जानकारी जांच के बाद सामने आएगी. अब सवाल है कि चोरों को इतना सोना घर में होने का पता कैसे चला?

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विनोद और उनकी पत्नी मधुमिता YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहकर वीडियो बनाते हैं. मधुमिता के सोशल मीडिया कंटेंट में उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखती है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके वीडियो और पोस्ट में सोने के गहने और कैश भी दिखाई देता रहा है. अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इन पोस्ट या वीडियो से किसी को घर में मौजूद कीमती सामान के बारे में जानकारी मिली थी.

मधुमिता सोशल मीडिया पर सक्रिय YouTuber हैं. उनके पति विनोद कुमार भी YouTube पर कंटेंट बनाते हैं. दोनों अपनी निजी जिंदगी और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. यानी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा कैमरे के सामने भी रहता है.

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सोने के गहने और कैश जैसी चीजें भी अगर किसी के वीडियो में दिखाई देती हैं तो जाहिर है, उन्हें देखने वाले सिर्फ दोस्त और परिवार वाले ही नहीं होते. सोशल मीडिया पर डाली गई चीजें बड़ी संख्या में अनजान लोगों तक भी पहुंचती हैं. और यही वजह है कि अब पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं किसी पोस्ट या वीडियो से घर में मौजूद कीमती सामान के बारे में कोई सुराग तो नहीं मिला.

चोरों ने कथित तौर पर घर के पिछले दरवाजे से एंट्री की. क्या उन्होंने पहले घर की रेकी की थी?क्या उन्हें पता था कि घर के पीछे से आसानी से अंदर जाया जा सकता है? क्या उन्हें पता था कि घर में सोना रखा है? या फिर यह सब अचानक हुआ? पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देख रही है. कोशिश यह पता लगाने की है कि घटना से पहले और बाद में इलाके में कौन-कौन आया और कौन-कौन गया.

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चोर किसी वाहन से आए थे या पैदल? चोरी के बाद किस तरफ निकले? उनके साथ कितने लोग थे? इन सब सवालों के जवाब CCTV और दूसरे सुरागों से मिल सकते हैं. आरोपियों की पहचान की कोशिश हो रही है. उनके घर में दाखिल होने और बाहर निकलने का रास्ता पता किया जा रहा है. आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज देखी जा रही है. साथ ही पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या किसी व्यक्ति को पहले से पता था कि घर में इतनी बड़ी मात्रा में सोना रखा हुआ है.

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फिलहाल कहानी इतनी है- कन्याकुमारी के नागरकोइल के पास एक YouTuber कपल के घर का पिछला दरवाजा टूटा. घर के अंदर से कथित तौर पर 118 सॉवरेन सोने के गहने और कैश चोरी हो गया. चोर कौन थे, कैसे पहुंचे और उन्हें घर में मौजूद कीमती सामान की जानकारी कैसे मिली, यह अभी पता नहीं है. लेकिन इस चोरी ने सोशल मीडिया की उस चमक के पीछे छिपे एक सवाल को जरूर सामने ला दिया है- हम कैमरे पर अपनी जिंदगी दिखाते हुए दुनिया को कितना कुछ बता देते हैं?

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