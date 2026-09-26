scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम अधिकारों की रक्षा करेंगे', छात्रों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर बोले CJI

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान कहा कि न्यायपालिका छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

Advertisement
X
CJI सूर्यकांत ने किया पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU) का दौरा (File Photo: ITG)
CJI सूर्यकांत ने किया पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU) का दौरा (File Photo: ITG)

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश भर में हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर दो टूक लहजे में कहा है कि न्यायपालिका छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध करने के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने साफ किया है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो अदालतें चुप नहीं बैठेंगी. 

शनिवार को पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU) में CJI ने यह बात कही हैं. CNLU में CJI ने खुलकर छात्रों से बात की और यह भी स्पष्ट किया कि वे "खुले तौर पर सवाल-जवाब का सत्र" पसंद करते हैं.

इस कार्यक्रम में एक छात्रा ने CJI से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल पूछा था. 

सम्बंधित ख़बरें

हाइकोर्ट में 14 नए जजों की नियुक्ति
दिल्ली समेत चार हाईकोर्ट में कुल 14 नए जजों की नियुक्ति
cji suryakant judicial accountability complaints against judges
'जजों की हर शिकायत क्या वेबसाइट पर डाल दें?' जवाबदेही पर बोले CJI
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा DM से जवाब तलब किया है. (File photo: PTI)
'हिम्मत कैसे हुई...', CJP प्रोटेस्ट पर स्टूडेंट को नोटिस भेजने पर SC नाराज
CJI के विरोध से समझिए कैंपस पॉलिटिक्स की नई तस्वीर
National Law School cancels convocation event amid opposition to presence of Chief Justice, Bar Council chief
नेशनल लॉ स्कूल ने रद्द किया दीक्षांत समारोह, बतौर मेहमान आने वाले थे CJI!

'अदालतें चुप नहीं बैठेंगी'

CNLU के बयान के मुताबिक, कार्यक्रम में एक छात्रा ने शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल लिया था. छात्रा के सवाल का संकेत हाल ही में NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए कॉकरोच जनता पार्टी(CJP) के प्रदर्शनों से था. छात्रा के सवाल पर CJI ने कहा कि अगर पुलिस पर छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बेरहमी से दबाने का आरोप है तो अदालतें इस मामले में चुप नहीं बैठेंगी. उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को भी दोहराया.

Advertisement

वहीं, एक अन्य छात्र ने सवाल किया कि कॉलेजियम में अलग राय होने के बावजूद उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता था. CJI ने छात्र के सवाल का जवाब देते हुए साफ कहा कि चाहे कितनी भी अच्छी मंशा क्यों न हो, इसका खुलासा करने से वह इंसान मुश्किल में पड़ सकता है जिस पर विचार किया जा रहा हो. 

यह भी पढ़ें: स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को 30% आरक्षण पर SC में सुनवाई, क्या बोले CJI?

CNLU के बयान के मुताबिक, CJI ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विश्वविद्यालय के चांसलर वी. कामेश्वर राव के साथ कैंपस का दौरा किया. CNLU के बयान में कहा गया, "हैदराबाद के NALSAR और बेंगलुरु के NLSIU में CJI के हालिया विरोध को देखते हुए, यह कार्यक्रम बहुत बहुत ही खास था."

CJI ने CNLU के वाइस चांसलर और कानून विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा के एक प्रस्ताव की भी सराहना की. उन्होंने इसे "एक नए और स्वागत-योग्य विचार" के तौर पर बताया. इस प्रस्ताव में 5 साल की लॉ की डिग्री को 4 साल की पढ़ाई और आखिरी साल में अनिवार्य कोर्ट अप्रेंटिसशिप में बदला जा सकता है. इससे न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए अलग से एक साल की प्रैक्टिस की जरूरत खत्म हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिवाली-दशहरा पर 102 फेरे स्‍पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कल से शुरू होगी बुकिंग |
    'न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करेगी', छात्रों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर बोले CJI |
    नोएडा बस अग्निकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, नौ मौतों पर लिया स्वतः संज्ञान |
    'शादियों में वेटर बन जाते', मुश्ताक खान के जनाजे में नहीं पहुंचा बॉलीवुड, भड़के रजा मुराद |
    2000 साल से छिपा था पेरिस का राज! जमीन के नीचे मिली 20 मीटर लंबी प्राचीन दीवार |
    Sennheiser ने भारत में लॉन्च किया ₹39,990 वाला हेडफोन, फीचर्स उड़ा देंगे |
    '10 सेकंड की रील से बनती-बिगड़ती है छवि, बिना तैयारी डिबेट में न जाएं', सपा प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव की नसीहत |
    Kal Ka Rashifal 27 September 2026: कुंभ राशि वालों को धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    Sania Mirza Luxury Dubai Home Tour: दुबई में रानी से कम नहीं सानिया मिर्जा की लाइफ, आलीशान घर की मालकिन, रखी कुरान |
    ग्रिल लगाते समय हाईटेंशन लाइन से टकराया लोहे का हिस्सा, चाचा-भतीजे की मौत
    Advertisement