scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

दिवाली-दशहरा पर 102 फेरे स्‍पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कल से शुरू होगी बुकिंग

त्‍योहारों के लिए भारतीय रेलवे ने अलग-अलग रूटों के लिए फेस्टिव स्‍पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है. इसी में से एक रूट पर 102 फेरे वाली ट्रेनें चलाने जा रहा है, जिसकी बुकिंग कल से शुरू हो रही है.

Advertisement
X
भारतीय रेलवे स्‍पेशल ट्रेन. (Photo: ITG)
भारतीय रेलवे स्‍पेशल ट्रेन. (Photo: ITG)

अगर आप दशहरा-दिवाली पर घर जाना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे आपके लिए कुछ फेस्टिवल स्‍पेशल चलाने जा रहा है. यह ट्रेनें 102 फेरे लगाएंगी और आपको अपने शहर तक छोड़ेंगी. इन ट्रेनों में बुकिंग कल यानी 27 सितंबर से शुरू हो रही है.

ऐसे में अगर आप त्‍योहारों पर घर जाना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्‍यकता नहीं है, बल्कि फटाफट बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए. त्‍योहारों के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है. 102 फेरे लगाने वाली ट्रेनें  सोलापुर मंडल से गुजरने वाले अलग-अलग रूटों पर चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों से मुंबई, चेन्नई, लातूर, कोल्हापुर और कलबुरगी समेत कई प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. 

मुंबई-चेन्नई के बीच स्पेशल ट्रेनें
CSMT मुंबई-चेन्नई बीच वीकली स्पेशल ट्रेन के 6 फेरे चलाए जाएंगे. यह ट्रेन 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक हर बुधवार को मुंबई से रात 12:35 बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे चेन्‍नई पहुंच जाएगी. वापसी में चेन्नई-CSMT मुंबई स्पेशल 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को सुबह 4 बजे चेन्नई से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4 बजे मुंबई आ जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Ahmedabad-Bhagalpur Amrit Bharat Express to Start From August 26, Booking Opens Today
नई अमृत भारत ट्रेन का ऐलान, बिहार, UP और गुजरात से होकर गुजरेगी
कानपुर दिल्ली के बीच नई ट्रेन चलने को मंजूरी मिल गई है (File Photo)
रेलवे ने दी कानपुर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन को मंजूरी,जानें टाइमिंग और स्टॉपेज
IRCTC Monthly Ticket Limit Explained: 12 Tickets Without Aadhaar, 24 With Verification
महीने में 12 या 24, कितने ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं? जानें पूरा नियम
Indian Railways
3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज मंजूर... इन रूट्स पर लोगों को मिलेगा लाभ
कुछ खास पाइपों का इस्तेमाल खड़ी ट्रेनों में पानी भरने के लिए भी किया जाता है. ( Photo: ITG)
कहां से आता है स्टेशनों पर लगे इन पाइपों में पानी? ये होता है सोर्स
Advertisement

इसका स्‍टॉपेज- दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, कुर्डुवाड़ी, सोलापुर, कलबुरगी, वाडी, रायचूर, मं‍त्रालयम रोड, अडोनी, गुंतकल, गूटी, ताड़ीपत्री, ये‍र्रागुंटला, कडप्पा, रेनिगुंटा, अरक्कोनम और पेरंबूर. 

मुंबई-लातूर के बीच 26 फेरे लगाएगी फेस्टिवल स्‍पेशल ट्रेनें 
मुंबई और लातूर के बीच यात्रियों के लिए मुंबई-लातूर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया गया है. यह ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार और गुरुवार को चलाई जाएगी. इसके कुल 13 फेरे जारी होंगे. CSMT मुंबई से ट्रेन रात 12:35 बजे रवाना होकर उसी दिन सुबह 11:40 बजे लातूर पहुंचेगी. 

वापसी में लातूर-सीएसएमटी मुंबई स्‍पेशल भी 13 बार जाएगी. यह ट्रेन 13 अक्‍टूबर से 24 नवंबर तक हर मगंलवार और गुरुवार को शाम 4.30 बजे लातूर से चलेगी और अगले दिन सुबह 4.10 बजे सीएसएमटी मुंबई पहुंचेगी. 

इसका स्‍टॉपेज- दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, उरुली, दौंड, भीगवां, जेजुरी, कुर्डुवाड़ी, बार्शी टाउन, धाराशिव और हरंगुल. 

कोल्हापुर-कलबुरगी फेस्टिवल स्‍पेशल 
रेलवे कोल्हापुर और कलबुरगी के बीच भी 64 फेरे लगाएगी. यह स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हर दिन चलेगी. कोल्हापुर-कलबुरगी स्पेशल 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर दिन सुबह 6:10 बजे कोल्हापुर से रवाना होगी और शाम 4:10 बजे कलबुरगी पहुंचेगी. इस दिशा में कुल 32 फेरे होंगे. 

कलबुरगी-कोल्हापुर स्पेशल 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर दिन, शुक्रवार को छोड़कर, शाम 6:10 बजे कलबुरगी से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:40 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी. इस दिशा में भी 32 फेरे चलाई जाएंगी. 

Advertisement

स्टॉपेज- हाटकनगले, जयसिंगपुर, मिरज जंक्शन, अरग, बेलांकी, सुलगारे, कवठे महांकाल, लंगरपेठ, ढालगांव, म्हसोबा डोंगरगांव, जावले, वासुद, सांगोला, पंढरपुर, मोडनिंब, कुर्डुवाड़ी जंक्शन, सोलापुर और कलबुरगी जंक्शन.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'शादियों में वेटर बन जाते', मुश्ताक खान के जनाजे में नहीं पहुंचा बॉलीवुड, भड़के रजा मुराद |
    2000 साल से छिपा था पेरिस का राज! जमीन के नीचे मिली 20 मीटर लंबी प्राचीन दीवार |
    Sennheiser ने भारत में लॉन्च किया ₹39,990 वाला हेडफोन, फीचर्स उड़ा देंगे |
    '10 सेकंड की रील से बनती-बिगड़ती है छवि, बिना तैयारी डिबेट में न जाएं', सपा प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव की नसीहत |
    Kal Ka Rashifal 27 September 2026: कुंभ राशि वालों को धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    Sania Mirza Luxury Dubai Home Tour: दुबई में रानी से कम नहीं सानिया मिर्जा की लाइफ, आलीशान घर की मालकिन, रखी कुरान |
    ग्रिल लगाते समय हाईटेंशन लाइन से टकराया लोहे का हिस्सा, चाचा-भतीजे की मौत |
    Asian Games 2026: कबड्डी में आ गया एक और गोल्ड, पुरुष टीम ने भी फाइनल में ईरान को पटका |
    Budget Friendly Travel Destinations: बजट है कम पर घूमने का है मन? देश की ये 7 जगहें रहेंगी आपके लिए बेस्ट |
    CM मोहन यादव को जान से मारने की धमके देने वाला शख्स गिरफ्तार, पिता के खिलाफ रची थी साजिश
    Advertisement