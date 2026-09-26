Khajoor Mukhwas Recipe: बाजार से खरीदना छोड़िए, घर पर बनाएं खट्टा-मीठा खजूर मुखवास, खाने के बाद बदल जाएगा मुंह का स्वाद

Khajoor Mukhwas Recipe: भारत में खाना खाने के बाद कुछ खट्टा-मीठा खाने के चलन सालों से चला आ रहा है और आज भी बड़े-बड़े होटलों में भी खाने के बाद मुखवास दिया जाता है. मुखवास खाने में अच्छा भी लगता है, जिसे आमतौर पर पहले लोग घरों में ही तैयार किया करते थे. गुजरात और राजस्थान में तो अलग-अलग तरह के मुखवास खाने के बाद परोसे जाते हैं. अगर आपको भी खाने के बाद कुछ मीठा, खट्टा और चटपटा खाने का मन करता है, तो इस बार बाजार से मुखवास खरीदने की बजाय घर पर खट्टा-मीठा-तीखा खजूर मुखवास बनाकर ट्राई करें.

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शुगर सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है और इस वजह से लोग मीठा खाने से दूरी भी बनाते हैं. मगर खजूर नेचुरली स्वीट होता है और इसलिए इसके मुखवास में ऊपर शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसलिए बाजार की बजाय घर पर खजूर का मुखवास बनाना ज्यादा फायदेमंद रहता है. इसमें खजूर की मिठास के साथ नींबू की खटास और मसालों का चटपटा स्वाद मिलता है. इसे बनाना भी काफी आसान है.

खजूर मुखवास बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

250 ग्राम खजूर

1 चम्मच जीरा

1 चम्मच अजवाइन

1 चम्मच सौंफ

1 चम्मच धनिया के बीज

½ चम्मच काला नमक

¼ चम्मच सोंठ पाउडर

2 चम्मच अमचूर पाउडर

1 चम्मच चाट मसाला

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार सफेद नमक

स्वादानुसार पिंक सॉल्ट

जरूरत के अनुसार नींबू का रस

घर पर खजूर मुखवास बनाने का आसान तरीका

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सबसे पहले मसालों को भूनें

खजूर मुखवास बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गैस पर गर्म करें. इसमें जीरा, सौंफ और अजवाइन डालकर लो फ्लेम पर सूखा भूनें.

मसालों को तब तक भूनें जब तक इनमें से अच्छी खुशबू न आने लगे और ये हल्के कुरकुरे न हो जाएं. हालांकि इस बात का खास ध्यान रखें कि मसाले जलने नहीं चाहिए.

भुने हुए मसालों को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा कर लें. ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. इससे मुखवास में भुने मसालों की खुशबू और स्वाद अच्छी तरह आएगा.

खजूर को इस तरह करें तैयार

अब खजूर लें और अगर उसमें बीज हैं तो उन्हें निकाल दें. खजूर को लंबे और पतले टुकड़ों में काट लें. कटे हुए खजूर को एक बड़े बाउल में डालें.

अब खजूर के ऊपर थोड़ा नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि खजूर के सभी टुकड़ों पर हल्की खटास आ जाए.

इसके बाद खजूर में तैयार किया हुआ भुना मसाला पाउडर डालें. साथ ही काला नमक, सोंठ पाउडर, अमचूर पाउडर और चाट मसाला भी डाल दें.

अब आएगा चटपटा स्वाद

सभी मसालों को खजूर के साथ अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें. स्वाद के अनुसार काला और सफेद नमक भी मिला सकते हैं.

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अब सभी चीजों को चम्मच या हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि मसाला खजूर के हर टुकड़े पर अच्छी तरह चिपक जाए.

खाने के बाद करें सर्व

बस तैयार है आपका खट्टा-मीठा-तीखा खजूर मुखवास. खजूर की प्राकृतिक मिठास, नींबू की खटास और भुने मसालों का चटपटा स्वाद इसे खास बनाता है. इसे खाने के बाद थोड़ी मात्रा में मुखवास की तरह सर्व कर सकते हैं. बचा हुआ मुखवास किसी साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं.

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