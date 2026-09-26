जंगल में कुआं, बोरे में लाश और सामने आया खौफनाक राज... पत्नी की हत्या में पति समेत 2 गिरफ्तार

बिहार के रोहतास में प्रेम विवाह के महज दो महीने बाद एक लड़की की जिंदगी का खौफनाक अंत हो गया. बड्डी थाना क्षेत्र के डूमरखोह जंगल में स्थित एक कुएं से बोरे में बंद उसका शव बरामद हुआ. ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से शव बाहर निकलवाया.

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पुलिस मृतका को नाबालिग बता रही है. उसकी पहचान बिक्रमगंज के मानी गांव निवासी मंटु राम की बेटी लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, करीब दो महीने पहले 16 वर्षीय लक्ष्मी का बड्डी निवासी 20 वर्षीय पिंकू बिंद से प्रेम विवाह हुआ था.

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शादी के बाद लक्ष्मी बड्डी इलाके में रहने लगी थी. बताया जाता है कि वह डूमरखोह के जंगल में पिंकू के साथ रह रही थी. इसी बीच उसकी मौत हो गई और शव को कथित तौर पर बोरे में बंद करके जंगल के एक कुएं में फेंक दिया गया.

प्रेम विवाह के बाद जंगल में रहने लगी थी लक्ष्मी

मामले में पुलिस ने लक्ष्मी के पति पिंकू बिंद और एक अन्य व्यक्ति धनजी पासी को गिरफ्तार किया है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में लक्ष्मी की मौत हुई और शव को कुएं में क्यों फेंका गया.

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बताया जाता है कि लक्ष्मी कुछ समय पहले बड्डी में अपनी मौसी के यहां आई हुई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात बड्डी निवासी पिंकू बिंद से हुई. दोनों के बीच प्रेम संबंध बना और करीब दो महीने पहले दोनों ने शादी कर ली थी.

शादी के बाद पिंकू कथित तौर पर लक्ष्मी को डूमरखोह के जंगल में लेकर गया था. इसी इलाके में स्थित एक कुएं से बाद में उसका शव बरामद हुआ. ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर कार्रवाई शुरू हुई.

बोरे में बंद शव ने खोला राज

पुलिस ने कुएं से शव बरामद करने के बाद उसकी हालत को देखते हुए पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू की. बताया जा रहा है कि शव काफी क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है. इसी वजह से इसे पोस्टमॉर्टम के लिए पीएमसीएच के फोरेंसिक विभाग भेजे जाने की बात कही गई है.

लक्ष्मी की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. गिरफ्तार किए गए पति पिंकू बिंद और धनजी पासी से पूछताछ के जरिए घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

रोहतास के एसपी मिस्टर राज ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके मुताबिक, मामले की छानबीन की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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हत्या की वजह तलाश रही पुलिस

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि लक्ष्मी की मौत किन परिस्थितियों में हुई. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि शव को बोरे में बंद कर कुएं तक कौन लेकर गया और इस पूरी घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी मौत की वजह सामने आने की उम्मीद है.

फिलहाल इस मामले में पति पिंकू बिंद और धनजी पासी पुलिस की गिरफ्त में हैं. डूमरखोह जंगल के कुएं से बरामद शव के बाद इलाके में भी चर्चा तेज है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

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