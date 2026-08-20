रामायण के बाद ब्रह्मास्त्र-2 की शूटिंग शुरू करेंगे रणबीर कपूर, डबल रोल में आएंगे नजर

ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट को रिलीज हुए तकरीबन चार साल होने वाले हैं, लेकिन फैंस को अब इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार हैं. अयान मुखर्जी की इस फिल्म की अगली कहानी को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है. खबर है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट-2 में रणबीर कपूर एक नहीं, बल्कि दो किरदारों में नजर आ सकते हैं. वहीं, दीपिका पादुकोण को भी फिल्म में अहम भूमिका देने की तैयारी चल रही है.

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रणबीर इन दिनों फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में बने हुए है, जो इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. खबरों के मुताबिक, रणबीर रामायण के बाद ब्रह्मास्त्र के सीक्वल में दिखेंगे. रणबीर कपूर दरअसल नितेश तिवारी की रामायण की शूटिंग पूरी करने के बाद ब्रह्मास्त्र-2 पर काम शुरू करेंगे. बताया जा रहा है कि वह जनवरी 2027 तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. रणबीर फिल्म में दो किरदार निभाएंगे देव और शिवा.

ब्रह्मास्त्र पार्ट-2 में नजर आएंगी दीपिका?

खबर हैं कि इस फिल्म में दीपिका भी नजर आएगी. रिपोर्ट के अनुसार निर्देशक अयान मुखर्जी, दीपिका को अमृता के रोल में देखना चाहते हैं और अभिनेत्री के साथ इस किरदार को लेकर बातचीत चल रही है.

अयान और उनकी टीम को लगता है कि अमृता जैसे किरदार के लिए मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार एक्टिंग वाली एक्ट्रेस की जरूरत है. जिसके लिए दीपिका परफेक्ट है. हालांकि अभी दीपिका की कास्टिंग पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया हैं.

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अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट-1 नौ सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने पहली बार साथ में काम किया था. इनके अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी फिल्म का हिस्सा थे जबकि शाहरुख खान ने भी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस किया था.

फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और करीब 400 करोड़ रुपये की कमाई कर हिट हुई थी. दर्शकों को आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी. अब दर्शक इस फिल्म की आगे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं और फिल्म की अगली पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहें है. अयान ने भी कहा था कि फिल्म के दूसरे और तीसरे पार्ट को पहले पार्ट से ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा.

रणबीर और आलिया का वर्कफ्रंट

अगर बात करे रणबीर और आलिया के वर्कफ्रंट की तो रणबीर नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण में भगवान राम के भूमिका में नजर आएंगे . फिल्म 2026 में दिवाली के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म के बाद वह संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में दिखेंगे. आलिया फिल्म अल्फा में नजर आई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पायी थी. आगे वह लव एंड वॉर और तुम्बड में नजर आएंगी.

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