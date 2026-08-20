बाढ़ में किताबें बह गईं, पढ़ने का जज्बा कायम! फरियाद लेकर DC के पास पहुंची 5वीं की छात्रा

पलामू से एक दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है. यहां आयोजित 'जन समाधान' कार्यक्रम में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा सीधे पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के पास पहुंचकर अपनी पढ़ाई से जुड़ी समस्या रखी.

और पढ़ें

कृतिका ने बताया कि बारिश में उसकी किताबें बह गईं. ऐसे में उसने पायुक्त से गुहार लगाई कि उसे फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए नई किताबें और कॉपियां मुहैया कराई जाएं.

उपायुक्त ने कृतिका कुमारी की बात सुनी और तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए मदद के निर्देश दिए. मेदिनीनगर शहर के वार्ड नंबर-2, बैंक कॉलोनी के पास रहने वाली कृतिका ने उपायुक्त को अपनी आपबीती सुनाई.\

घर में भरा पानी, डूब गईं किताबें

बच्ची ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश और कोयल नदी के उफान पर आने से उसके घर में पानी भर गया था. इस आपदा में उसके घर का काफी सामान डूब गया. साथ ही, उसकी सभी कॉपी-किताबें और पढ़ाई का जरूरी सामान पानी में बह गया या पूरी तरह खराब हो गया.

Advertisement

मासूम बच्ची लगन और पढ़ाई को लेकर उसकी उत्सुकता को देखकर उपायुक्त शशि रंजन ने बिना किसी देरी के आवेदन पर तुरंत हस्ताक्षर किए. उन्होंने मौके पर मौजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी को तलब किया. उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वो बच्ची के माता-पिता और उसके स्कूल से संपर्क कर पूरी स्थिति को समझें. साथ ही ये सुनिश्चित करें कि उसकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट न आए.

महज 24 घंटे के भीतर बच्ची को किताबें, कॉपियां और दूसरी चीजें उपलब्ध करा दी गई. इस पर कृतिका ने उपायुक्त का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया.

'मन लगाकर पढ़ना बेटा'

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उपायुक्त ने आवेदन पर दस्तखत करने के बाद बच्ची का हौसला बढ़ाया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कृतिका से कहा, 'बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना.'

यह भी पढ़ें: हमें चाइनीज मत बोलो, हम इंडियन हैं… अरुणाचल की बच्ची का ये वीडियो वायरल

उपायुक्त ने बताया कि कृतिका का लक्ष्य नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करना है. उन्होंने कहा कि बच्ची की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भी हरसंभव सहयोग किया जाएगा और नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए उसे आवश्यक मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

---- समाप्त ----