सरकारी स्कूल में शराब पार्टी... क्लासरूम में जाम छलकाने वाले सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 गिरफ्तार

गुजरात के सूरत में शराबबंदी के बीच सरकारी स्कूल के क्लासरूम में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया. भेस्तान के सिद्धार्थ नगर स्थित श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक शाला नंबर 258 और स्वामी आत्मानंद सरस्वती शाला नंबर 77 एक ही परिसर में संचालित होते हैं. इसी कैंपस के एक कमरे में कुछ लोग शराब पीते दिखाई दिए.

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करीब 10 सेकेंड के वीडियो में तीन से चार लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली बेंच और डेस्क के बीच बैठे नजर आते हैं. उनके सामने शराब के गिलास और बोतलें दिखाई दे रही हैं. यह वही क्लासरूम है, जहां दिन के वक्त पहली कक्षा के बच्चे पढ़ाई करते हैं. वीडियो सामने आने के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए.

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मामले की पड़ताल में स्कूल के प्रिंसिपल ओम प्रकाश ने वीडियो की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि फुटेज इसी स्कूल परिसर का है और उसमें दिखाई दे रहा एक वॉचमैन वहीं तैनात था. बाकी तीन लोगों की पहचान के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी. प्रिंसिपल ने घटना को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी हरकत बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.

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गार्ड की नौकरी गई, चार गिरफ्तार

प्रिंसिपल के मुताबिक, उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई और संबंधित वॉचमैन को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसी को किसी गार्ड की तैनाती से पहले उसके बारे में पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए, ताकि सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि और व्यवहार की जानकारी हो.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

भेस्तान थाना पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड अभिषेक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि स्कूल परिसर में शराब की बोतलें किस तरह पहुंचीं और इस मामले में अन्य कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं. गुजरात में शराब की बिक्री और सेवन प्रतिबंधित होने के बावजूद स्कूल परिसर में हुई इस घटना ने शराबबंदी के पालन पर भी सवाल खड़े किए हैं.

सूरत महानगरपालिका की नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कापड़िया ने बताया कि उन्हें वीडियो शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच मीडिया के जरिए मिला था. वीडियो में भेस्तान के सिद्धार्थनगर स्थित स्कूल नंबर 77 और 246 का उल्लेख था. इसके बाद निरीक्षकों और प्रधानाचार्यों से जानकारी ली गई, जिसमें सामने आया कि फुटेज करीब 15 से 20 दिन पुराना है.

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बच्चों के वीडियो से खुला मामला

राजेंद्र कापड़िया के अनुसार, रविवार को वॉचमैन ने बच्चों को स्कूल के मैदान में खेलने से रोक दिया था. इससे नाराज कुछ बच्चों ने शराब पार्टी का वीडियो बना लिया और कथित तौर पर उसे दिखाकर गार्ड को ब्लैकमेल करने की कोशिश की. बाद में वॉचमैन से बातचीत के बाद वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन एक अन्य छात्र के पास उसकी कॉपी बची रह गई और वही बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

देखें वीडियो...

अध्यक्ष ने स्कूल जैसे पवित्र परिसर में रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ शराब पार्टी को बेहद आपत्तिजनक बताया. उन्होंने कहा कि मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है. प्रशासन की ओर से संबंधित वॉचमैन का तबादला किए जाने की बात भी सामने आई है. वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद चारों आरोपी हिरासत में हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.

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