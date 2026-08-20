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'पीट देगा अहीर...', राजभर ने बताया PDA का मतलब, अखिलेश पर कसा तंज

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने मऊ में विकास कार्यों का शिलान्यास किया और 51 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया.

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ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला है
ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला है

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर गुरुवार को मऊ में थे. राजभर यहां सदर विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरा बाजार में विकास कार्यों के शिलान्यास और 51 फीट के राष्ट्रीय ध्वज के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब दिए. 

अखिलेश यादव के X पोस्ट पर कटाक्ष

बातचीत के दौरान राजभर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का सपना 2027 में क्या इस जन्म में भी पूरा नहीं होगा. इसके लिए वह अगले जन्म की तैयारी करें. वहीं उन्होंने पीडीए का अलग ही फुलफॉर्म बताकर भी सपा मुखिया पर हमला बोला. एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर किए गए अखिलेश यादव के X पोस्ट पर कटाक्ष करते हुए राजभर ने कहा कि 'वह एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं और वह मोदीजी और अमित शाहजी से मिलकर आए हैं . इसीलिए यह जानकारी दे रहे हैं.'

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पीडीए की नई फुलफॉर्म बता गए राजभर

यही नहीं राजभर ने आगे कहा कि 'पूर्वांचल में उन्होंने (अखिलेश यादव ने) जितनी सींटे जीती हैं उसमें 90 प्रतिशत हमारे सहयोग से जीती है. हमारे अलावा उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो उस वोट को उनको दिलवा पाए . इसीलिए वह बहुत परेशान हैं. पीडीए को लेकर कहा कि 'पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक.' यही उनका पीडीए है.'

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'अगली पैदाइश की तैयारी करें'

उन्होंने आगे कहा कि कोई भी दल उनके पास नहीं जा रहा है. 27 में उनका जो सपना है तो इस जन्म में उनकी सरकार नहीं बनेगी. वह अगली पैदाइश की तैयारी करें . समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान आया है कि सरकार बनते ही हम अपने पेशाब से चिराग जलाएंगे और उन्हीं के पार्टी के लोग गाना बजा रहे हैं 'आवे द भैया' के सरकार कट्टा सटाके के घर से उठा लेब.'

राहुल गांधी पर भी बोला हमला

राहुल गांधी के पूरा 'वंदे मातरम्' नहीं गाने को लेकर कहा कि 'राहुल गांधी ने सिर्फ यही अपमान नहीं किया है बल्कि वह दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर भारत का अपमान करते हैं. जिस चुनाव आयोग की प्रक्रिया में चुनाव जीते उसी पर फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगाते हैं . कर्नाटक में उनकी सरकार है वहां रिजाइन दिलवा दें.'

जौहर विश्वविद्यालय पर हो रही कार्रवाई के सवाल पर कहा कि 'पैसा समाजवादी पार्टी ने दिया, भवन समाजवादी पार्टी के शासन में बना तो नक्शा पास क्यों नहीं हुआ . अखिलेश यादव और आजम खान का संबंध चोली दामन का था. समाजवादी पार्टी की ही सरकार में वह यूनिवर्सिटी फली-फूली है ना कि एनडीए गठबंधन में.

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