scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी कहां से आता है? क्या फिल्टर होकर आता है?

Railway Station Drinking Water: रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी कहां से आता है, इसे कैसे साफ किया जाता है और क्या हर स्टेशन पर RO लगा होता है? जानिए रेलवे के नियम और पूरा सिस्टम.

Advertisement
X
रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी प्यूरिफाई होकर आता है. (Photo: AI Generated)
रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी प्यूरिफाई होकर आता है. (Photo: AI Generated)

हर रेलवे स्टेशन  पर दो तरह के पानी की सुविधा होती है. एक पानी तो वो होता है, जो ट्रेन के वाटर टैंक में भरा जाता है जबकि एक वो होता है, जिसमें पीने का पानी होता है. कभी आपने सोचा है जो ये पीने वाली पानी है, वो कहां से आता है, क्या ये फिल्टर होकर होता है. दरअसल, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पता चला था कि कई रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले पीने के पानी में कई बैक्टीरिया मिले थे.

तो आम हम आपको बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले पानी का क्या गणित है? जानते हैं क्या स्टेशन पर आने वाला पानी सीधे नगर निगम की पाइपलाइन से आता है? अगर पानी में गंदगी हो तो उसे साफ कैसे किया जाता है? और क्या हर स्टेशन पर RO लगा होता है?

कितना शुद्ध है रेलवे का पानी पानी?

सम्बंधित ख़बरें

Indian Railway Rules
6 माह की जेल, ₹2000 का जुर्माना... दूसरे के ट्रेन टिकट पर सफर पड़ेगा महंगा
Railways Penalised for Changing RAC Ticket to Waiting List Without Informing Passenger
RAC टिकट WL में बदला, यात्री ने 14 साल लड़ा केस, अब मिलेगा मुआवजा
Centre Clears 4 Railway Projects Worth ₹9,450 Crore Across Four States
₹9,450 Cr के 4 प्रोजेक्ट, 410 KM ट्रैक जुड़ेगा! बदलेगा 6,448 गांवों का भाग्य
Vande Bharat Demand Surges, Revenue Rises as Occupancy Crosses 100% on Key Routes
वंदे भारत की धूम! ऑक्यूपेंसी, यात्री संख्या बढ़ी, 800 और ट्रेनों की तैयारी
Vande Bharat On Chenab Bridge
Vande Bharat: एफिल टावर से ऊंचा ब्रिज... फुल स्पीड में वंदे भारत, रेलवे ने बताया- भारत का गौरव

पहले जान लीजिए रेलवे के ड्रिंकिंग वाटर को लेकर सामने आई CAG की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में कई स्टेशनों के वाटर कूलर से लिए गए पानी के सैंपल में E.coli बैक्टीरिया पाया गया है. ये बैक्टीरिया कुछ प्रकार के गंभीर संक्रमण, दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं.

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण रेलवे (SR) के कोयंबटूर और पलक्कड़, दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद, मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भीवंडी रोड, कल्याण और लोनावाला और पूर्वी रेलवे के मधुपुर स्टेशन के वाटर कूलर सैंपल में E.coli की मौजूदगी सामने आई.

Advertisement

पानी आता कहां से है?

अब जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर पानी कैसे आता है. बता दें कि हर रेलवे स्टेशन पर पानी का सोर्स अलग अलग होता है. रेलवे के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, स्टेशन पर पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल, कुआं, नदी, नहर की सप्लाई से किया जाता है. अगर कहीं ग्राउंड वॉटर को लेकर कुछ दिक्कत है तो वहां नगर निगम की ओर से पानी की सप्लाई की जाती है. लेकिन, ऐसा नहीं है कि पानी स्टेशन पर आया या फिर ट्यूबवैल से निकाला और सीधा नल में आ गया. इसका अलग सिस्टम होता है. 

इसके बाद पानी की गुणवत्ता के हिसाब से उसे ट्रीट किया जाता है. इसके लिए फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन और जरूरत पड़ने पर दूसरे तरीकों से इसे पीने योग्य बनाया जाता है. इसके बाद पानी को बड़े स्टोरेज टैंक में रखा जाता है और पाइपलाइन के जरिए स्टेशन के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है. लेकिन, ऐसा नहीं है कि हर स्टेशन पर आरओ के जरिए शुद्ध बनाया जाता है जबकि दूसरे तरीकों से भी इसे पानी लायक बनाया जाता है. 

रेलवे की ओर से पानी को लेकर कुछ  मानक तय किए गए हैं, उसमें पास होने के बाद पानी की सप्लाई आगे की जाती है. इसमें पानी के कई पैरामीटर देखे जाते हैं. इसमें pH, TDS, Turbidity, हार्डनेस, फ्लोराइड आदि को चेक किया जाता है और तय मानकों पर खरा उतरने के बाद भेजा जाता है. सीधे शब्दों में समझे तो हर स्टेशन पर मौजूद सोर्ससे पानी स्टेशन पर आता है, फिर एक जगह स्टोर किया जाता है और उसे पीने योग्य बनाकर नलों तक भेजा जाता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सरकारी स्कूल में शराब पार्टी... क्लासरूम में जाम छलकाने वाले सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 गिरफ्तार |
    175 ठिकानों पर रेड और 20 FIR के बाद PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी को 'आतंकी' घोषित करने की तैयारी |
    'मुस्लिम विरोधी फिल्म है गदर', शबाना आजमी की बात सुन भड़के थे सनी देओल, बोले- वो तो पढ़ी लिखी हैं |
    कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, भारत का बुलडोजर जवाब! |
    'मेडिकल राइस' की बंपर मांग, छत्तीसगढ़ के किसान उगा रहे औषधीय धान, मिल रहा है मनचाहा दाम |
    पंजाब में फिर साथ आएंगे BJP-अकाली? हरसिमरत बादल ने दे दिया बड़ा संकेत |
    Samsung का बड़ा ऐलान! 27 अगस्त को लॉन्च होगा नया Galaxy स्मार्टफोन, फीचर्स लीक |
    डीएम की डांट और 10 लाख की रिश्वत का आरोप: शामली में किसान के बेटे ने क्यों खुद को लगाई आग? |
    प्रेम संबंध का विरोध पड़ा भारी, बेटी पर मां की हत्या का आरोप |
    भारत के पति ज्यादा अमीर और यहां के गरीब... 'अमेरिका में रेडीमेड पराठा खरीद रहे शख्स से अनिरुद्धाचार्य की बातचीत वायरल
    Advertisement