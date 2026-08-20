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लखीमपुर खीरी के गांव में एक साथ पहुंचे 6 शव तो मचा कोहराम, भिंड सड़क हादसे में गंवाई थी जान

एमपी के भिंड में पिकअप और डंपर की टक्कर में मारे गए लखीमपुर खीरी के 6 मजदूरों के शव बेला तुरसिया गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात की गई है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने से ग्रामीणों में गुस्सा है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.

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भिंड से लखीमपुर पहुंचे 6 शव (Photo- ITG)
भिंड से लखीमपुर पहुंचे 6 शव (Photo- ITG)

मध्य प्रदेश के भिंड में पिकअप और डंपर की टक्कर में जान गंवाने वाले लखीमपुर खीरी के मजदूरों के शव गांव पहुंचते ही चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में गमगीन माहौल के बीच पीएसी तैनात की गई है, जबकि पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का भी ऐलान हुआ है.

एक साथ पहुंचे 6 शव, छाया मातम

भिंड जिले में नेशनल हाईवे 719 पर छीमका गांव के पास धान रोपाई का काम पूरा कर पिकअप से लौट रहे मजदूरों की डंपर से भीषण टक्कर हो गई थी. इस सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के 6 मजदूरों की मौत हो गई. आज मध्य प्रदेश से आई एंबुलेंस के जरिए सभी 6 शव मोहम्मदी थाना क्षेत्र के बेला तुरसिया गांव पहुंचे. शवों के गांव आते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई.

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प्रशासन की गैरहाजिरी से ग्रामीणों में गुस्सा

गांव के जिन-जिन घरों में मजदूरों के शव रखे गए, वहां सिर्फ स्वजनों का रोना-बिलखना सुनाई दे रहा था. इस बेहद संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से गांव में पीएसी बल और पीएसी की बस तैनात कर दी गई है ताकि माहौल न बिगड़े। हालांकि, इतने बड़े हादसे और गांव में एक साथ 6 शव पहुंचने के बावजूद जिले का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. इस वजह से स्थानीय ग्रामीणों में अधिकारियों की गैरहाजिरी को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है.

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सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान

हादसे का शिकार हुए मजदूर ग्वालियर-डबरा क्षेत्र में काम खत्म कर घर लौट रहे थे. मृतकों में उपदेश, अमर सिंह, सुखदेव, गुड्डू, रजनीश और सुभाष शामिल हैं. घायलों का इलाज गोहद अस्पताल और ग्वालियर में जारी है. इस दर्दनाक घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतक मजदूरों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.

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