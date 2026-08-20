How To Clean Smartphone: फोन को ऐसे करें साफ, वरना गंदगी पहुंचा सकती है बड़ा नुकसान

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है. फोन हमारे हाथ में लगभग पूरे दिन रहता है. हम इसे बाहर लेकर जाते हैं, खाना खाते समय इस्तेमाल करते हैं और कई बार गंदे हाथों से भी फोन छू लेते हैं. ऐसे में फोन की स्क्रीन, कैमरा और चार्जिंग पोर्ट में धीरे-धीरे धूल और गंदगी जमा होने लगती है. इसलिए स्मार्टफोन को साफ रखना सिर्फ उसे चमकदार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्टफोन सही से काम करे इसके लिए भी है.

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जानिए साफ करने का सही तरीका

फोन साफ करने से पहले रखें ध्यान

फोन को साफ करने के लिए सबसे पहले उसे बंद कर दें और अगर चार्जिंग पर लगा है तो चार्जर भी निकाल दें. इसके बाद एक माइक्रोफाइबर कपड़ा लें. इससे फोन की स्क्रीन और पीछे का हिस्सा आराम से साफ किया जा सकता है. कपड़े को बहुत ज्यादा गीला न करें और सीधे फोन पर कोई लिक्विड स्प्रे करने से बचें.

स्क्रीन पर जमी गंदगी ऐसे हटाएं

फोन की स्क्रीन पर उंगलियों के निशान और तेल जल्दी जमा होते हैं. अगर इसे साफ नहीं किया जाए तो स्क्रीन गंदी दिखने लगती है और कई बार टच में भी परेशानी हो सकती है. इसलिए स्क्रीन को माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से साफ करें.

कैमरा लेंस को भी करें साफ

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कैमरा लेंस पर धूल या उंगलियों के निशान होने से फोटो और वीडियो की क्वालिटी खराब हो सकती है. लेंस को भी माइक्रोफाइबर कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें. यहां किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.

चार्जिंग पोर्ट में न डालें नुकीली चीज

फोन का चार्जिंग पोर्ट भी गंदगी जमा होने वाली जगह है. जेब या बैग में रखने की वजह से इसमें छोटे-छोटे धूल के पार्टिकल्स जा सकते हैं. ज्यादा गंदगी जमा होने पर चार्जिंग के दौरान कनेक्शन ठीक से नहीं होता.

लेकिन पोर्ट के अंदर पिन, सुई या कोई मेटल की चीज डालकर सफाई करने की कोशिश न करें. इससे पोर्ट खराब हो सकते हैं.

स्पीकर और माइक्रोफोन की सफाई

स्पीकर और माइक्रोफोन की जाली में भी धूल जमा हो सकती है. इन्हें साफ करते समय बहुत ज्यादा दबाव न डालें. फोन के किनारों और बटन के आसपास की गंदगी भी कपड़े से साफ करनी चाहिए.

फोन पर केमिकल या ज्यादा पानी न लगाएं

फोन को साफ करने के लिए हार्ड केमिकल, परफ्यूम, सैनिटाइजर या ज्यादा पानी का इस्तेमाल न करें. ये फोन की स्क्रीन की कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकता हैं. अगर किसी क्लीनिंग लिक्विड का इस्तेमाल करना है, तो पहले फोन की गाइडलाइन जरूर देखें.

कितनी बार करें फोन की सफाई?

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अगर आप फोन को रोज इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ दिनों में एक बार इसकी हल्की सफाई जरूर करें. खासकर स्क्रीन, कैमरा और फोन के उन हिस्सों को साफ रखें जिन्हें आप सबसे ज्यादा छूते हैं.

इस तरह थोड़ी सी सावधानी से आपका स्मार्टफोन साफ रहेगा और धूल-मिट्टी की वजह से होने वाली छोटी परेशानियों से भी बचा जा सकता है.



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