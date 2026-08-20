इंदौर: बच्ची के बैग में छुपाकर भेजा वाइस रिकॉर्डर... ऐसे खुली प्ले स्कूल की पोल

मध्य प्रदेश के इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां एक प्ले स्कूल की महिला टीचर पर तीन साल की मासूम बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है.

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बच्ची के माता-पिता ने पुलिस को एक वॉइस रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर सौंपी है. इसके आधार पर आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इस घटना के बाद से इलाके के अभिभावकों में आक्रोश है.

इंदौर के एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने मामले की पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फरियादी दंपति ने अपनी तीन साल की छोटी बेटी का दाखिला शहर के एक प्ले स्कूल में कराया था. शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था. हालांकि कुछ दिनों बाद बच्ची का व्यवहार अचानक पूरी तरह बदल गया.

बच्ची हर समय उदास और गुमसुम रहने लगी. माता-पिता को उसकी इस बदली हुई हालत देखकर चिंता हुई. जब उन्होंने अपनी बेटी से प्यार से इसका कारण पूछा, तो मासूम ने जो बताया उसे सुनकर माता-पिता के होश उड़ गए.

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बच्ची ने रोते हुए अपने माता-पिता को बताया कि स्कूल की टीचर उसे बात-बात पर गाली देती है, भला-बुरा कहती है. टीचर उसे मानसिक रूप से परेशान करती है. स्कूल में मारने-पीटने की धमकी भी देती है. बच्ची की इस बात पर माता-पिता को पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा था.

इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए माता-पिता ने एक अनोखा और सतर्क कदम उठाया. उन्होंने अगले दिन बच्ची के स्कूल बैग में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर छिपाकर रख दिया ताकि स्कूल की असलियत सामने आ सके.

स्कूल बैग में छिपाए वॉइस रिकॉर्डर से खुली पोल

जब बच्ची स्कूल से वापस घर लौटी, तो माता-पिता ने उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना. रिकॉर्डिंग सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसमें साफ सुनाई दे रहा था कि महिला टीचर किस तरह मासूम बच्ची के साथ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है. वह बच्ची को बुरी तरह डांट-डपट रही है.

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टीचर की बदसलूकी का सबूत लेकर बच्ची के पेरेंट तुरंत उस रिकॉर्डिंग को लेकर विजयनगर थाने पहुंचे. पुलिस के सामने अपनी पूरी बात रखी. आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

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एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि थाने में पहुंची शिकायत और सबूतों को देखने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शुरुआती जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में आरोपी महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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